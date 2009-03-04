رشد 52 درصدی فروش داخلی محصولات پتروشیمی بندرامام

مدیر تولید پتروشیمی بندرامام با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز افزود: مجموع فروش داخلی محصولات پتروشیمی بندرامام در 11 ماه نخست سال بیش از یک میلیون تن برآورد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 13 درصد افزایش را نشان می دهد.

حمید وفایی یادآوری کرد: 30 نوع فرآورده تولیدی این شرکت نقش مهمی در تامین خوراک دیگر واحدهای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی با هدف ایجاد ارزش افزوده بالا، تامین نیاز داخلی و ایجاد درآمد ارزی ایفا می کند.

وفایی با بیان طرحهای در دست اقدام این مجتمع اظهار داشت: با اضافه شدن NF3 و راه اندازی این واحد در آینده، خوراک دریافتی مجتمع نیز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین به پروژه افزایش ظرفیت واحد الفین اشاره کرد و گفت: تولید اتیلن این مجتمع از 311 هزار تن به 411 هزار تن خواهد رسید.

محصولات تولیدی پتروشیمی بندرامام در تهیه کیسه های پلاستیکی، ظروف و لوازم منزل، لوله های آبیاری، حلال های صنایع شیمیایی، مواد ساخت بطریهای نوشابه، صنایع کاغذ سازی، پودر های شوینده، اسباب بازی، کیسه های حمل زباله، نخ، موکت، روکش کابل، تایرهای سواری، صنایع کفش سازی و ... کاربرد دارد.