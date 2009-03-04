ایمن سازی دو حلقه چاه در میدان نفتی ابوذر با موفقیت انجام شد

مسعود حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با ایمن سازی چاه های شماره 17 و 20 بر روی سکوی (A11) ابوذر دستگاه حفاری مورب آزاد سازی و آماده فعالیت بر روی دیگر چاه ها در این سکو شده است.

رئیس اداره کنترل فوران چاه های نفت و گاز شرکت ملی حفاری ایران اظهار داشت: با توجه به تاریخچه حفاری و مطالعات مهندسی و حفاری به نظر می رسد که چاه شماره 14 که دارای ظرفیت بالایی منبع فوران باشد که با هدف دستیابی به اطلاعات بیشتر، قرار است دکل مورب روی این چاه استقرار یافته و ظرف سه روز آتی موقعیت این چاه بررسی شود.

وی گفت: هم اکنون با استقرار دستگاه لوله مغزی سیار روی چاه 17 تلاش می شود با پمپاژ گل حفاری و پلاک سیمان نشتی مختصری که در پایین این چاه وجود دارد برطرف و مسدود گردد.

رئیس کمیته تخصصی کنترل فوران چاه های ابوذر با بیان اینکه پیش بینی می شود تا یک هفته آینده مشکل به وجود آمده مرتفع شود، گفت: براساس مطالعات انجام شده چاه های شماره 17 و 20 بیشترین احتمال خطرآفرینی را داشتند که با تمهیدات بکار رفته و ایمن سازی و کنترل این چاهها رفع نگرانی شده و تولید نفت از سکوی (A11) به روال عادی باز گشته است.

حقیقی با اشاره به مدیریت، پیگیری مستمر و هماهنگی خوب همه عوامل فعال در مهار فوران گاز افزود: کنترل فوران چاه در سکوی ابوذر یکی دیگر از افتخارات ملی است که به لطف خداوند و در نتیجه پشتکار و خودباوری حاصل شد.

وی اظهار داشت: با صراحت می توان گفت شرکت ملی حفاری ایران در ارتباط با کنترل فوران چاه در منطقه خاورمیانه و آسیا حرف اول را می زند زیرا تجربه مهار فوران دست کم 50 حلقه چاه خشکی و دریایی در داخل و خارج از کشور را دارد که از آن جمله چاه های نفت کویت، چاه 23 کنگان و هم اکنون چاه های گازی میدان نفتی ابوذر است.

مدیر عملیات دریا در شرکت ملی حفاری ایران درباره پیشنیه حادثه توضیح داد: دستگاه حفاری دریایی مورب در تاریخ سیزدهم بهمن ماه گذشته حین حفاری حفره ‌4/1 12 اینچ در عمق 380 متری با فوران غیر منتظره نفت و گاز مواجه شد که بلافاصله با اقدام پرشتاب مسئولان دستگاه و کنترل چاه از خسارات و آتش سوزی دستگاه جلوگیری به عمل آمد و با توجه به جریان در سطح دریا و پرتاب سیال سازند از طریق لوله راهنمای 30 اینچ چاه شماره 17 اقدام های فراگیر برای مهار چاه صورت گرفت.

وی افزود: به این منظور، کمیته تخصصی کنترل فوران و مهار چاه متشکل از متخصصان مجرب شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نفت فلات قاره در محل سکوی ابوذر تشکیل و طبق درخواست مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و موافقت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مسئولیت اجرایی پروژه به شرکت ملی حفاری واگذار شد.

حقیقی یادآور شد: در نشست کاری ضمن تعیین اعضای کمیته اجرایی و استقرار در سکوی ابوذر، برنامه کنترل و مهار فوران سکو بررسی و سه محور کنترل سطحی فوران و ایمن سازی محل برای انجام عملیات مهار چاه، شناسایی منبع فوران و کنترل فوران زیر سطحی و بستر دریا مورد بررسی قرار گرفت.

میدان نفتی ابوذر در 75 کیلومتری غرب جزیره خارگ واقع شده و در مجموع روزانه 195 تا 220 هزار بشکه نفت از این میدان تولید می شود.