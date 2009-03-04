نبرد مهرام و پارس جنوبی برای قهرمانی/ تقابل میراسماعیلی و میران

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها فردا چهارشنبه در سالن شهید افراسیابی برگزار می شود که تیم های اول و دوم جدول در یک جدال رودرو تکلیف تیم قهرمان این فصل را مشخص می کنند.

پارس جنوبی که با 30 امتیاز در صدر قرار دارد با اندیشه های آرش میراسماعیلی به عنوان مدیر فنی و تجربیات امیر قمی به عنوان سرمربی تیم خود را راهی میدان می کند. در این تیم نفراتی چون چالاک ، معلومات ، چاه خندق ، فلاح و ... تعیین کننده خواهد بود.

اما مهرامی ها هر چند به لحاظ نفرات دست خالی تری از حریف صدرنشین خود دارند ولی وجود محمود میران به عنوان مدیر فنی و نفراتی چون سرلک، برادران خسروی نژاد ، عسگری و ... این امیدواری را ایجاد کرده تا این تیم 28 امتیازی با برتری در این میدان راه خود برای رسیدن به جام قهرمانی هموار کند.

اما این دیدار برای مهرام شش امتیاز خواهد داشت چرا که شکست در این دیدار می تواند تا عنوان نایب قهرمانی این تیم را نیز به خطر بیاندازد. نیروی زمینی هم اکنون 25 امتیازی است و فاصله اندک تفاضل برد انفرادی نسبت به مهرام می تواند خود را به جابگاه دوم نزدیک کند. البته شاگردان مجلسی در تیم نیروی زمینی درحالی می توانند به این مهم نزدیک شوند که بتوانند از دیدار با نیروی مقاومت، تیم چهارم سه امتیاز کسب کنند.

برنامه کامل بازیهای هفته چهارم:

دور اول:

* نیروی زمینی ارتش - نیروی مقاومت بسیج

* مهرام - پارس جنوبی

* هیئت جودو خوزستان - پاس خراسان رضوی

* هیئت جودو کرج - آرین سفال یزد

* هیئت جودو ایلام - هیئت جودو جالوس

دور دوم:

* مهرام - نیروی مقاومت

* هیئت جودو خوزستان - نیروی زمینی

* هیئت جودو کرج - پارس جنوبی

* هیئت جودو ایلام - پاس خراسان رضوی

* هیئت جودو چالوس - آرین سفال یزد

دور سوم:

* هیئت جودو خوزستان - نیروی مقاومت بسیج

* هیئت جودو کرج - مهرام

* هیئت جودو ایلام - نیروی زمینی ارتش

* هیئت جودو چالوس - پارس جنوبی

* آرین سفال یزد - پاس خراسان رضوی

دور چهارم:

* هیئت جودو کرج - نیروی زمینی ارتش

* هیئت جودو ایلام - هیئت جودو خوزستان

* هیئت جودو چالوس - مهرام

* آرین سفال یزد - نیروی زمینی ارتش

* پاس خراسان رضوی - پارس جنوبی