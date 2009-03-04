پروژه آب رسانی به شهر نفتی مسجدسلیمان پایان یافت

مجری طرح سد و نیروگاه مسجدسلیمان در این باره به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این پروژه از جمله پروژه های فرعی طرح سد و نیروگاه دو هزار مگاواتی این شهرستان است که برای اجرای این پروژه یک خط لوله انتقال به طول دو هزار و 700 متر از مخزن این سد به آبگیر آب آشامیدنی شهر احداث شد.

محمود مشیری افزود: حدود یک هزار و 160 متر از این خط در درون تونلی به قطر چهار متر انجام شد که عملیات حفر تونل بسیار سخت و پیچیده بود، اما با هماهنگی میان شرکتهای بهره بردار دو سد شهید عباسپور و مسجدسلیمان و نیز همیاری موثر پیمانکاران ساختمانی و تجهیزاتی، پروژه با موفقیت به پایان رسید.

مشیری یادآوری کرد: پیش از این آب آشامیدنی شهر مسجدسلیمان از رودخانه کارون به محل آبگیر تصفیه خانه شهر پمپاژ می شد که به علت گل آلود بودن و کیفیت پایین شهروندان همواره با مشکل تامین آب روبه رو بودند.

وی گفت: با لوله گذاری به وسیله مسئولان شهری مشکل همیشگی تامین آب مسجدسلیمان برطرف خواهد شد.

