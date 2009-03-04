پایان تجمع صنفی در دانشگاه صنعتی شریف

محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تجمع روز گذشته دانشجویان این دانشگاه نسبت به مشکلات صنفی گفت: شورای صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه دیدار داشت و درخواستهای دانشجویان که شامل 9 مورد اعم از تغذیه، امنیت مسیر خوابگاهها، احداث سوله ورزشی و ... بود را به رئیس دانشگاه منتقل کرد. همچنین این اطمینان داده شد که تجمع دانشجویان فارغ از مسائل سیاسی است بنابراین دکتر سهراب پور نیز در جمع دانشجویان معترض حاضر شد.

وی با بیان اینکه "تجمع دانشجویان از حد و مرز صنفی خود خارج نشد." افزود: رئیس دانشگاه صنعتی شریف جمعه 16 اسفند ماه طی بازدید از خوابگاه طرشت 3 از نزدیک در جریان مسائل خوابگاه قرار می گیرد و انتظار می رود پس از این بازدید شرایط برای رفع مشکلات فراهم شود. پنج شنبه 15 اسفند ماه نیز رئیس دانشگاه از خوابگاه دختران بازدید می کند.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: مقرر شد شورای صنفی دانشجویان ماهیانه با رئیس دانشگاه جلسه داشته باشند تا مسائل از نزدیک پیگیری شود.