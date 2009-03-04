حمایت آمریکا از گروه 1+5 صوری است/ باید نقش ایران پذیرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی از مسکو، سرگی لاوروف ضمن بی نتیجه توصیف کردن تلاش گروه 1+5 بدلیل عدم روابط عادی میان واشنگتن و تهران گفت: آمریکائیها تاکنون از موضع گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان) تنها بیشتر بر روی "کاغذ" حمایت کرده اند تا در "عمل"حمایتی از آن صورت داده باشند.



وزیر خارجه روسیه که در جریان بازگشت از کنفرانس شرم الشیخ در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، اعلام داشت که تلاش جامعه بین المللی در حل موضوع هسته ای ایران و کره شمالی باید به ثبات اوضاع پیرامون این کشورها کمک کند.

لاوروف معتقد است که نباید ارتباط با این کشورها را به روابط غیر قابل حل دوجانبه با آنها مربوط کرد. در وهله اول این مسئله به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود. کلیه تلاش های گروه 1+5 درباره حل مسئله هسته ای ایران با عدم روابط عادی میان واشنگتن و تهران مواجه می شود.

وزیر امور خارجه روسیه گفت که باید از تلاش در جهت از سرگیری گفتگو میان تهران و واشنگتن که دولت باراک اوباما درباره آن سخن می گوید، استقبال کرد، این امر اجازه می دهد که چه در مورد مسئله هسته ای و چه در مورد الحاق ایران بعنوان شریک برابر در مسائل عراق، افغانستان و خاورمیانه به توافقاتی سازنده دست یابیم.