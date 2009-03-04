نمایشگاه عکس "نوروزانه" در مریوان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه روز گذشته و با حضور جمعی از مسئولین فرهنگی شهرستان مریوان، پنجمین نمایشگاه بهمن شهبازی با عنوان "نوروزانه" کار خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه که به مدت پنج روز در نگارخانه ارشاد شهر مریوان برپا خواهد بود 45 عکس با ابعاد 30 در 45 به نمایش در آمده است.

عکس های به نمایش در آمده در این نمایشگاه با موضوعات مختلف از جمله طبیعت، معماری و شیوه های زندگی مردمان غرب کشور است.

در عکسهای بهمن شهبازی مناطق دیدنی استان کردستان و استانهای همجوار از جمله مناطق اورامان و معماری سنتی غرب کشور به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه نوروزانه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل نگارخانه ارشاد برپا و آماده بازدید علاقمندان می باشد.

بهمن شهبازی عکاس مریوانی تا کنون در 9 نمایشگاه گروهی در کشور مشارکت داشته و نمایشگاه عکس نوروزانه نیز پنجمین نمایشگاه انفرادی وی به شمار می رود.

همچنین تا کنون دو مجموعه هر کدام با 10 قطعه عکس با عناوین کردستان شناسی و سرزمین سنگ از بهمن شهبازی منتشر شده است.