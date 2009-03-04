لیبی رئیس دوره ای شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل، بدین ترتیب "ابراهیم داباشی" نماینده لیبی در سازمان ملل رئیس دوره ای شورای امنیت شد.

داباشی نگرانیهای مهم ماه جاری شورای امنیت را در ارتباط با سیاست حفظ صلح و متهم شدن احتمالی رئیس جمهور سودان توسط دادگاه بین‌المللی جنایی ذکر کرد.

داباشی گفت: هیچ برنامه خاص یا واکنش فوری توسط شورا در رابطه با تصمیماتی که قرار است در مورد "عمر البشیر" به اتهام جنایت در دارفور اعلام شود، در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگرخبر می رسد که قرار است در تاریخ 25 مارس ( فروردین ) شورای امنیت نشستی را درباره خاورمیانه برگزار کند.

