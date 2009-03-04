به گزارش خبرنگار مهر، صبامهر - پتروشیمی، ساعت 17 سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی ؛ این مهمترین دیدار هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که فردا برگزار می‌شود.

پتروشیمی به واسطه متحمل شدن تنها دو باخت طی 22 بازی گذشته عنوان بهترین تیم را تا این مرحله از مسابقات به خود اختصاص داده است. اما این خوشایند صبامهر پرمدعا نیست. مهران شاهین طبع دوست ندارد شاگردانش یک باخت بیشتر از ماهشهری‌ها داشته باشند، او نمی‌خواهد برتری یک تیم شهرستانی را نسبت به تیمش ببینند.

بازی فردا بهترین فرصت برای ستارگان صبامهر است تا حضور خود را در بالاترین نقطه جدول که هفته گذشته به دست آمد، تثبیت کنند و با خیال راحت به استقبال استراحت روند هفته آینده روند. این تیم با اتکا به مهره‌هایی نظیر سامان ویسی و حامد آفاق قصد دارد بهترین بازی ممکن را در خانه انجام دهد تا همچون دیدار رفت برنده و این‌بار به عنوان صدرنشین مقتدر از زمین خارج شود.

پتروشیمی که در دیدار 12 دی‌ماه با پذیرفتن نخستین شکست فصل خود دو رده سقوط کرد باید در دیدار فردا 2 امتیاز بازی را از آن خود کند. این تنها راه برای صدرنشینی دوباره پتروشیمی پیش از دیدارهای هفته بیست و پنجم است.

اما پیش از این بازی مهران حاتمی تیم خود را برای دیدار با هیئت بسکتبال لنگرود راهی زمین بسکتبال آزادی می‌کند. اگر دانشگاه آزاد همچون هفته گذشته موفق به کسب برتری شد نباید تعجب کرد، چرا که حریف آنها تیمی است که تنها 6 بار توانسته مقابل حریفان خود پیروز شود.

همچنین فردا گرگانی‌ها میزبان یکی از نمایندگان کشورمان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا هستند. مهرام که دوشنبه شب یکی از تیم‌های خطه شمال را در تهران شکست داد، باید بازهم یکی دیگر از نمایندگان این خطه را با شکست مواجه کند وگرنه حداقل از رقابت با ذوب آهن بازمی‌ماند.

اسدالله کبیر که در سربالایی موفقیت لوله a.s شیراز، کامران جمشیدوند را به دلیل آسیب‌دیدگی از دست داد و هفته پیش هم در نخستین بازی در غیاب این بازیکن نتوانست کفه پیروزی‌های تیمش را سنگین‎تر کند، پنجشنبه میزبان تیم دهم جدول است. همچنین فردا بیم با خیالی آسوده از هیئت بسکتبال خراسان رضوی پذیرایی می‌کند که مقابل تیم‎‌های ضعیف تر از نماینده بابل هم ناکام بوده چه رسد به بیم که پشت سر مدعیان در حرکت است. ضن اینکه امشب بازیکنان ارامنه لیگ برتر به کردستان می‌روند تا فردا مقابل تیمی قرار گیرند که طی 6 ماه سه بار اقدام به تغییر سرمربی خود کرده است.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* شهرداری گرگان - مهرام تهران

* دانشگاه آزاد - هیئت بسکتبال لنگرود

* صبامهر تهران - پتروشیمی بندرامام

* لوله a.s شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد

* بیم بابل - هیئت بسکتبال خراسان رضوی

* تراکتئرسازی کردستان - آرارات تهران

در این هفته از رقابت‌ها تیم ذوب آهن با قرعه استراحت روبرو است.

جدول رده‌بندی فصل جاری رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

1- صبامهر(41 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (40 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (39 امتیاز)

4- مهرام (39 امتیاز)

5- بیم بابل (32 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (31 امتیاز)

7- شهرداری گرگان (30 امتیاز)

8- تراکتورسازی کردستان (30 امتیاز)

9- آرارات (28 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (28 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد (28 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (27 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (21 امتیاز)