تاریخ برگزاری شصتمین جشنواره فیلم برلین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تاریخ برگزاری جشنواره برلین 60 در حالی اعلام شد که جشنواره ساندنس 2010 از 21 تا 31 ژانویه (اول تا 11 بهمن 88) برگزار می‌شود.

در همین حال برگزارکنندگان جشنواره فیلم روتردام نیز برای پرهیز از همزمانی با جشنواره ساندنس اعلام کردند دوره بعدی جشنواره خود را 27 ژانویه تا هفتم فوریه (7 تا 18 بهمن 88) برگزار می‌کنند.

با این توصیف هرچند دیگر جشنواره‌های برلین و روتردام نگران برگزاری همزمان نیستند، اما این احتمال وجود دارد که برلیناله با رویدادهای پیش از برگزاری اسکار 82 و خود مراسم همزمان شود.

مسئولان جشنواره برلین در حالی تاریخ برلیناله 2010 را اعلام کرده‌اند که تاریخ برگزاری جوایز اسکار هشتاد و دوم هنوز اعلام نشده است. همان طور که قبلا اعلام شده بود آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اواخر مارس یا اوایل آوریل درباره تاریخ برگزاری اسکار 2010 تصمیم می‌گیرد.

مراسم اسکار امسال 22 فوریه (چهارم اسفند) برگزار شد و شاید برگزارکنندگان جشنواره برلین پیش از این با آکادمی مذاکره کرده‌اند تا مراسم اسکار سال آینده را 28 فوریه (9 اسفند 88) برگزار کنند.

مسئولان برلیناله از هر نوع تداخل با مراسم اسکار پرهیز می‌کنند، چرا که در این صورت نمی‌توانند روی حضور ستاره‌های هالیوود در برلین حساب کنند.