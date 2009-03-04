سعود الفیصل به دیدار بشار اسد می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، بعد از آنکه نشست سه جانبه وزیران خارجه مصر، عربستان و سوریه در حاشیه سیزدهمین نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب به خوبی و نتیجه بخش به پایان رسید، منابع آگاه اعلام کردند : سعود الفیصل امروز به همراه ولید المعلم پیش از بازگشت به ریاض وارد دمشق می شود.

به گفته این منابع نشست سه جانبه مذکور با توافق بر سر سفر سعود الفیصل به دمشق به پایان رسید.

منابع مذکور همچنین هدف از سفر سعود الفیصل به سوریه را تکمیل مذاکرات هدفمند به منظور پایان دادن به اختلافات عمیق بین ریاض و دمشق عنوان کردند.

به نوشته این روزنامه چاپ بیروت، سردی حضور نماینده مصر در نشست سه جانبه احساس می شد و نباید این موضوع را فراموش کرد که برگزاری این نشست به آن معنی نیست که به زودی نشست سه جانبه ای بین سران عربستان، سوریه و مصر برگزار شود، چرا که فضای روابط در مرحله فراهم کردن مقدمات است و هیچ دلیلی برای تسریع در برگزاری نشست سران وجود ندارد.

این درحالی است که "ولید المعلم" اخیرا در سفری به ریاض با پادشاه عربستان دیدار کرد و پیام کتبی بشار اسد را تقدیم وی کرد.

همچنین پیش از این سفر " امیر مقرن بن عبدالعزیز " رئیس دستگاه اطلاعات عربستان با سفر به سوریه با بشار اسد دیدار کرد و پیام عبدالله بن عبدالعزیز رئیس جمهوری عربستان را تقدیم وی کرد.