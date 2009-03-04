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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

معاون رئیس جمهور عراق:

برای توسعه روابط با کشورهای تحت ظلم صدام تلاش می کنیم

برای توسعه روابط با کشورهای تحت ظلم صدام تلاش می کنیم

معاون رئیس جمهور عراق در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران اظهار داشت که بغداد برای توسعه روابط با کشورهایی که تحت ظلم صدام قرار گرفته اند، تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، در این دیدار که شب گذشته برگزار شد، راه های توسعه روابط دوجانبه در زمینه های تجاری و اقتصادی بحث و بررسی شد.

عادل عبدالمهدی خاطرنشان کرد: عراق امروز با همه کشورها دارای روابط مبتنی بر دوستی و منافع مشترک است.

وی افزود: عراق همواره برای توسعه روابط خود با کشورهایی که مورد ظلم و استبداد رژیم دیکتاتوری صدام قرار گرفته بودند، تلاش می کند و در حال حاضر عراق به جایگاه طبیعی خود در محیط عربی و بین المللی بازگشته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز دستاوردهای عراق در زمینه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی این کشور را ستود و بر آمادگی کشورش برای حمایت از عراق در زمینه های مختلف تاکید کرد.

در این دیدار "حسن کاظمی قمی" سفیر ایران در بغداد، "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق در ایران و شماری از مسئولان دو کشور حضور داشتند.

لازم به ذکر است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جریان سفر به عراق با "جلال طالبانی" رئیس جمهور و "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور دیدار کرده است.

کد مطلب 843134

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