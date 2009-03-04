گیتس تعیین تاریخی برای خروج از افغانستان را زود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رابرت گیتس" در یک کنفرانس خبری و پس از دیدار با " هروه مورن" همتای فرانسوی خود گفت که از نظر وی تعیین تاریخی برای آنکه بتوان قاطعنامه گفت که همه نیروها از افغانستان خارج می شوند، غیرممکن است.

وی گفت:" همه ما خواهان ایجاد وضعیتی هستیم که در آن ماموریت ما در افغانستان پایان یافته باشد و بتوانیم نیروها را به کشورشان بازگردانیم. من چنین چیزی را در آینده نزدیک پیش بینی نمی کنم."

اخیراً "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از اعزام 17 هزار نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان خبر داد.

