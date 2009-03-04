روزبهانی طراح جلوههای ویژه فیلم سینمایی "شب واقعه" به خبرنگار مهر گفت: به زودی فصلهای جنگی آغاز میشود با توجه به اینکه "شب واقعه" یک فیلم جنگی بزرگ است، حجم این انفجارها و تعداد آنها قابل توجه است و طراحی ویژه را میطلبید، بخشهای اولیه با حساسیت و وسواس انجام شده و به نظر نمیرسد برای اجرای این طرحها مشکلی داشته باشیم.
وی با اشاره به طراحی جلوههای ویژه نمایش زنده کنگره راهیان نور گفت: امسال طراحی جلوههای ویژه نمایشی بزرگ را بر عهده دارم که در این کنگره از 20 اسفند تا 20 فروردین اجرا میشود، در این نمایش 600 بازیگر حضور دارند که در قالبی تمثیلی مسیر زندگی انسان از زمان حضرت آدم تا ظهور حضرت امام زمان (عج) را به تصویر میکشند.
طراح جلوههای ویژه نمایش "از آدم تا خاتم" افزود: طراحی صحنه و لباس این نمایش را بابک پناهی بر عهده دارد و احمد اسماعیلوند آن را کارگردانی میکند. در دوره قبل اصغر پورهاجریان طراح جلوههای ویژه نمایش بود که در شهرستان شوش با نگاهی کاملا حرفهای اجرا میشود. تعداد بازیگرها و حجم انفجارهای این نمایش اجرای آن را به تجربهای متفاوت تبدیل میکند.
روزبهانی که مدتی پیش طراحی جلوههای ویژه فیلم سینمایی "بیداری" فرزاد موتمن را به پایان رسانده گفت: در این فیلم که فضایی شهری دارد سعی کردیم از طریق انفجار و طراحی سکانسهای درگیری حال و هوای درگیریهای شهری روزهای اول انقلاب را زنده کنیم.
نظر شما