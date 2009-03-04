تأکید بر اشتراکات مذهبی عامل رفع نقاط افتراق جهان اسلام است

دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد چالشهای فراروی جهان اسلام به منظور دستیابی به وحدت به خبرنگار مهر گفت: چالشهای پیش روی جهان اسلام را به دو دوسته تقسیم می کنیم، یک دسته چالشهای درونی امت و جهان اسلام و دسته دیگر چالشهای بیرون است که هر دو دسته مانعی در سرراه وحدت هستند.

چالشهای اتحاد جهان اسلام به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند

وی افزود: هرکدام از این چالشها خود دسته بندیهای دیگری دارند. چالشهای درونی خود دربرگیرنده چالشهای فکری و سیاسی است.

قدرت الله علیزاده تأکید کرد: چالشهای فکری و فرهنگی را می توان به متهم کردن بعضی مسلمانان از سوی برخی دیگر اشاره کرد که در اشکال قوی و ضعیف ظاهر می شود به طوری که در بیشترین حد عده ای از مسلمانان عده دیگر را تکفیر و تفسیق می کنند. عده ای از مسلمانان دیگران را به بدعت گذاری متهم می کنند، آنها هنگامی که عملی را در منابع خود مشاهده نمی کنند احساس می کنند که این عمل جزئی از اسلام نیست.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از چالشها تردید و شک نسبت به گردهمایی هایی است که با هدف رفع همین چالشها برگزار می شود، گرچه ممکن است چندان هم فراگیر نباشد اما درمیان بخشی از چالش جهان اسلام باید مد نظر قرار گیرند.

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برخی چالشها برگرفته از بی احترامی ها و اهانتهای بین مذهبی توصیف کرد و در رابطه با چالشهای سیاسی گفت: برخی کشورهای اسلامی وحدت را ناقض منافع شخصی می دانند از این رو بیشتر همنوا با سران کشورهای استکباری هستند. این گروه به دنبال بهینه سازی نیات استبکار در جهان اسلام کنند.

اختلافات مذهبی مسلمانان تنها 5 درصد است

علیزاده در مورد چالشهای بیرون جهان اسلام می توان گفت: همیشه استکبار جهانی دنبال توطئه علیه جهان اسلام است و هرگز نمی توان گفت که نیت شوم "تفرقه بینداز و حکومت کن" را دنبال نمی کنند برای این اصل حرکتهایی را انجام می دهند که در آن میان می توان بزرگنمایی اختلافهای بین مذهبی را مورد اشاره قرار داد درحالی که اختلافات میان مسلمانان تنها 5 درصد است اما آنها همین 5 درصد را بزرگنمایی می کنند، امری که ریشه در توطئه های استکباری دارد.

وی تأکید کرد: از دیگر چالشها بحث وابستگی اقتصادی و سیاسی برخی کشورهای جهان اسلام به غرب است که معدود هم نیستند. ی همچنین بحث اشغال سرزمین های اسلامی را یک چالش بزرگ دانست و گفت: در این بحث امت اسلامی با تردید نسبت به دفاع از حقوق مردم مواجه می کنند.

چالشهای اتحاد جهان اسلام باید به خوبی شناسایی شوند

علیزاده در رابطه با راهکارهای رفع چالشهای جهان اسلام تصریح کرد: همیشه بهترین راه درمان پیشگیری عنوان شده است. بهترین راه درمان شناخت درد است. اگر چالشها را خوب بشناسیم به خوبی می توانیم در صدد برطرف کردن آن بر آییم. مهمترین چالش تفرق و پاره پاره شدن جهان اسلام است و بهترین درمان اتحاد امت اسلامی است و راهکار اجرایی آن تبلیغ اشتراکات دینی و مذهبی است. یکی بودن امت اسلامی را ترویج کنیم نقاط افتراق حل می شوند.