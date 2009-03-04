مطالعات طرح جامع ساماندهی و گردشگری تاق بستان آغاز شد

سیامک خدیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اهمیت و ویژگی های خاص مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق بستان و لزوم ساماندهی آن به منظور ارتقاء جایگاه فرهنگی، تاریخی و طبیعی آن در سطح ملی و جهانی ضروری است در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: این طرح از پارک شرقی تا پارک غربی ادامه دارد و شکارگاه و تپه مراد حاصل را نیزشامل می شود که جمعاً حدود 540 هکتار را در بر می گیرد.

مدیر پایگاه تاریخی طاق بستان از جمله اهداف اجرای این طرح را فراهم نمودن زمینه های ثبت شدن آثار یاد شده در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی یونسکو عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شناخت قابلیتها، استعدادها و توانمندیهای حوزه طرح به بیان نقش وجایگاه این محوطه ارزشمند و محیط پیرامون آن کمک خواهد کرد.

خدیوی با اشاره به اهمیت تهیه طرح جامع این اثر تاریخی گفت: با اجرای طرح جامع در آینده شاهد احیاء و تقویت ارزشهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی خواهیم بود به طوریکه بستر و شرایط لازم جهت سرمایه گذاری متناسب با جایگاه این محوطه منحصر به فرد فراهم خواهد شد.

مدیر پایگاه تاریخی وفرهنگی تاق بستان خاطر نشان کرد: از جمله اهداف دیگر طرح برقراری مدیریت، برنامه ریزی و بهره برداری مناسب از آن و نیز معطوف کردن مدیریت شهری و منطقه ای به ارزشها و قابلیتهای نهفته و آشکار در این حوزه می باشد.

محوطه تاریخی تاق بستان در شمال شهر کرمانشاه متعلق به دوران ساسانیان است.