سپر موشکی آمریکا کمکی به امنیت اروپا نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، " دیمیتری مدودف" در جمع خبرنگاران و پس از دیدار با "خوزه لوییس زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا در مادرید، رویکرد " باراک اوباما" همتای آمریکایی خود را در مسئله سپر موشکی مثبت دانست.

وی گفت:" درمورد روابط بین روسیه و آمریکا باید بگویم که این مسئله مهم است، زیرا ما خواستار روابط خوب با آمریکا هستیم، این همواره موضع ما بوده است. امیدوارم که سیگنالهای مثبتی که از واشنگتن دریافت می کنیم به معنای توافق باشد."

وی افزود:" سپر موشکی که از سوی دولت قبلی ( آمریکا) برنامه ریزی شد، برای ما تردید برانگیز است و کمکی به امنیت اروپا نمی کند."

رئیس جمهوری روسیه ادامه داد:" ما باید با هم کار و یک سپر مشترک را علیه همه تهدیدها ایجاد کنیم. ما خواستار یک ساختار جدید برای همه اروپاییها هستیم. آمریکا و اروپا باید درباره این مسئله مذاکره کنند، اما باید جهانی باشد و در اطراف مرز روسیه نباشد."

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.