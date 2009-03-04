فرصت مناسبی برای رقابت صنعت چاپ ایران در عرصه جهانی ایجاد شده است

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ارزان بودن سرمایه گذاری در صنعت چاپ ایران به دلیل پرداخت یارانه‌ها نیست، چرا که هیچ یارانه‌ای به کتاب تعلق نمی‌گیرد و عمده یارانه مربوط به کاغذ بود که در حال حاضر حذف شده است.

شرایط برابری برای رقابت در عرصه وجود دارد

وی افزود: در حال حاضر شرایط برابری برای رقابت وجود دارد و اتفاقا این شرایط یک مزیت محسوب می‌شود. ترانزیت کاغذ، نیروی کار و انرژی ارزان از مزیتهایی هستند که در کشور ما وجود دارند در حالی که فراهم آورن چنین شرایطی در اروپا هزینه بسیار بالایی دارد.

ذکایی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ایران تا مرحله قبل از چاپ کتاب مشکلی نداریم. مشکل اصلی بعد از چاپ کتاب است. صحافیها در ایران مجهز به تکنولوژی روز نشده‌اند و هنوز اغلب آنها به شکل سنتی و دستی کار می‌کنند در نتیجه دراین بخش توانایی تولید انبوه نداریم.

مدیراداره امورچاپ وزارت ارشاد با بیان اینکه برای رسیدن به بازارهای جهانی و جذب سفارشات خارجی باید توسعه استاندارد داشته باشیم گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه به لحاظ جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد شرایط مناسبی دارد و در چنین شرایطی کشورهای همسایه مصرف کنندگان خوبی برای محصولات ما به شمار می‌آیند، اما متاسفانه تا کنون این موقعیت از دید ما مغفول مانده است.

تولید انبوه و تعیین قیمت مناسب

وی ادامه داد: صنعت چاپ ما این توانایی را دارد تا با تولید انبوه و تعیین قیمت مناسب برای محصولات رقیب بزرگی برای دیگر کشورها باشد. اگر می‌خواهیم کار جدی در صنعت چاپ صورت بگیرد باید با تغییر کاربری و توزیع مناسب محصولات را به دست مصرف کننده نهایی برسانیم.

مدیراداره امورچاپ وزارت ارشاد همچنین با اشاره به مشکلات توزیع کتاب در کشور اذعان داشت: اگر اطلاع رسانی و توزیع کتاب مناسب باشد بخش زیادی از کتابها در همین بازارها به فروش می‌رسد. مشکل عمده ما این است تا بحث توزیع مطرح می‌شود همه تصور می کنیم باید کتاب فروشیها بیشتر شود درحالی که کسی به همین امکانات بالقوه که در اختیار ماست هیچ توجهی نمی‌کند.

عدم سختگیری در بخش صادرات

وی در مورد حضور بیشتر بخش خصوصی در عرصه صادرات گفت: گاهی سختگیری زیادی بر بخش خصوصی اعمال می‌شود و همین سختگیریها موجب شده تا این بخش از حرکت به سمت گزاره‌های صادراتی واهمه داشته باشد در حالی که در بدبینانه‌ترین حالت پنجاه درصد سفارشات خارجی با مضامین فرهنگی ما هیچ مشکلی ندارد.

ذکایی خاطرنشان کرد: باید به بخش خصوصی برای آموزش، سرمایه گذاری و عرضه‌اندام در بازارهای خارجی فرصت داد و تجربه ثابت کرده که اگر چنین شرایطی مهیا شود در کمترین زمان صنعت چاپ پیشرفت چشمگیری می‌کند.

مدیراداره امورچاپ وزارت ارشاد با بیان اینکه صنعت چاپ از صنایع زودبازده کشور است تصریح کرد: حداکثر زمان لازم برای راه اندازی یک چاپخانه شش ماه است و دلیل عمده این امر وارداتی بودن تجهیزات این صنعت است. یعنی به محض سرمایه‌گذاری شش ماه طول می‌کشد تا کار به بهره برداری برسد و این زمان زیادی برای سرمایه‌گذاری نیست.

وی افزود: تجربه‌های عملی بخش خصوصی قابل توجه است و دولت تنها وظیفه دارد تا به بخش خصوصی مجال سرمایه‌گذاری بدهد و کارها را هماهنگ کند تا شرایط برا ی این سرمایه گذاری فراهم شود.

از امکانات فضای مجازی در بخش اطلاع رسانی استفاده کنیم

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته از سایتهای بزرگ الکترونیکی در حوزه فروش کتاب استفاده‌های فراوانی می‌شود و این سایتها در تبلیغ کتاب بسیار موفق عمل می‌کنند، اگر ما نیز از توانمندیهای فضای مجازی استفده کنیم فروش کتاب در کشور افزایش می‌یابد.

ذکایی در پایان به مشکلات بخش خصوصی در صنعت چاپ پرداخت و گفت: کمترین اجازه برای سرمایه‌گذاری جدی به بخش خصوصی داده شده است البته کسی دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری نبسته اما همین که تسهیلات را نمی‌توانید در اختیارشان قرار دهید به این معنی است که مجال فعالیت به بخش خصوصی را کمتر می‌دهید.