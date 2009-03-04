ایرانیان باستان بیشترین بهره وری را در امور مختلف داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشنگ جاوید شامگاه دیروز در همایش تبیین جایگاه جشنهای باستانی در ایران در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به جایگاه نوروز در میان ایرانیان باستان افزود: پیش از فرارسیدن نوروز جنبشی برای رو آوردن به زندگی نو و تازه در مردم پدید می آمد و مردم با همکاری و همیاری سعی در نونواری زندگیشان داشتند.

پژوهشگر فرهنگ عامه و موسیقی آیینی تصریح کرد: هر طبقه ای از افراد جامعه لباس مخصوصی داشتند و یک ماه قبل از نوروز زنها اقدام به بافتن پارچه می کردند و 10 روز مانده به نوروز شروع به دوختن لباسهای رنگارنگ می کردند که این نشان می دهد ایرانیان در گذشته بیشترین بهره وری را داشته اند ولی متاسفانه با گذشت زمان این فرهنگ بهره وری از بین رفته است.

وی مژده بخشی، نوروز خوانی، خرده نمایشهای نوروزی، بازی های نوروزی، ترانه های نوروزی و موسیقی های ویژه نوروز را از رسوم جشنهای باستانی ایران برشمرد و افزود: متاسفانه اکثر این رسوم به دست فراموشی سپرده شده است.

وی عنوان کرد: در گذشته مکانهایی به نام عیدگاه وجود داشت که وسعت زیاد، چشمه آب و چندین درخت داشت و به دو بخش مردان و زنان تقسیم می شد و مردم تا 12 روز در این مکانها اقامت می کردند.

هوشنگ جاوید خاطر نشان کرد: مراسم نوروز در گذشته در تابستان اجرا می شده و به مرور زمان این مراسم به فروردین منتقل شده است.

دکتر الهه معروضی دیگر پژوهشگر فرهنگ عامه و مدرس عرفان شرق در این همایش گفت: در زمان گذشته ایرانی بدون تقویم روزگار خود را می گذرانده و با طبیعت پیش می رفته است.

وی با اشاره به جلوه ایزد بانوان در آیین کهن ایران گفت: در گذشته در هر شهری به بهانه ای مراسم بزرگداشتی برای آناهیتا، ایزد بانوی آبها بر گزار می شده و هنوز هم آثاری از این مراسم در گوشه کنار ایران باقیمانده است.

سرچاهی دبیر کانون گردشگری دانشگاه فردوسی هدفمند کردن اوقات فراغت دانشجویان، برگزاری اردوهای درون استانی و برون استانی، همایشهای خراسان شناسی و نمایشگاه های عکس و دستاوردهای کانون گردشگری را از اقدامات انجام شده این کانون ذکر کرد و افزود: سال آینده قصد داریم با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه این فعالیتها را گسترش دهیم.

در پایان مراسم از هوشنگ جاوید و الهه معروضی به عنوان پژوهشگران عرصه میراث فرهنگی تقدیر شد.