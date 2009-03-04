اخذ پذیرش از 20 دانشگاه برتر دنیا شرط ورود بدون کنکور به دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور امروز در نشستی خبری با بیان این اخبار گفت: موسسه Q.S دانشگاهها را بر اساس تکنولوژی رده بندی کرده که بر اساس آن دانشگاه تهران حائز رتبه 159 و دانشگاه صنعتی شریف رتبه 165 را کسب کرده است. البته پس از دانشگاه صنعتی شریف تا رتبه 300 این رتبه بندی هیچ دانشگاهی از ایران وجود ندارد. گفتنی است بسیاری از دانشگاههای معروف و صاحب نام دنیا پس از دانشگاههای تهران و صنعتی شریف قرار دارند.

وی درباره پذیرش بدون کنکور در دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه صنعتی شریف برای جذب هر چه بیشتر فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای کشور و رقابت با دانشگاههای دنیا آمادگی دارد کلیه فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور که موفق به اخذ پذیرش همراه با بورس شده در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری از 20 دانشگاه برتر جهان شده اند را در شهریور ماه 88 بدون آزمون ورودی و در چارچوب آئین نامه استعداد درخشان جذب کند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از انستیتوتکنولوژی ماساچوست، دانشگاه استانفورد، انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه پرینستون، دانشگاه تورنتو، دانشگاه کرنل، دانشگاه میشیگان، دانشگاه ایلی نویز، کالج امپریال لندن، دانشگاه مک گیل، دانشگاه کارنگی ملون، دانشگاه پرودو، دانشگاه کالیفرنیا و انستیتو تکنولوژی جورجیا به عنوان 20 دانشگاه برتر دنیا نام برد.

وی افزود: کلیه افرادی که بر اساس این طرح در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف پذیرش می شوند از همان ابتدای تحصیل تحت پوشش دستیار پژوهشی قرار می گیرند و این دستیار پژوهشی تا چهار سال در صورت رضایتمندی از عملکرد وی ادامه پیدا می کند. افرادی نیز در مقطع کارشناسی ارشد 20 دانشگاه برتر جهان موفق به اخذ پذیرش همراه بورس شده اند نیز بدون کنکور در دانشگاه صنعتی شریف ثبت نام می شوند اما دیگر دستیار پژوهشی به آنها تعلق نمی گیرد.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف علاقمندان واجد بهره گیری از تصمیم جدید دانشگاه صنعتی شریف می توانند جهت تشکیل پرونده و اخذ پذیرش حداکثر تا 15 خرداد ماه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنند.

سهراب پور در پاسخ به اینکه افراد با چه توجیهی می توانند 20 دانشگاه برتر جهان را رها کنند و به صنعتی شریف بیایند؟ خاطرنشان کرد: خیلی ها موفق به اخذ پذیرش همراه بورس شده اند اما نتوانسته اند ویزا بگیرند. این پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف برای کسانی که نمی خواهند ایران را ترک کنند و یا برای افرادی که موفق به دریافت پذیرش همراه بورس از 20 دانشگاه معتبر جهان شده اند اما موفق به دریافت ویزا نشده اند مفید است.