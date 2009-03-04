چهار هزار نفر در شوراهای اسلامی کار لرستان عضو هستند

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد عضو در قالب 22 شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند.

وی از اعطای اعتبار نامه به اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان خبر داد و بیان داشت: علاوه بر شوراهای اسلامی کار53 انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی و 63 نماینده کارگری از جمله نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی فعال در استان هستند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر توسعه و تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی در استان، خاطر نشان کرد: این نهادها می توانند نقش موثری در توسعه پایدار استان و افزایش تولید، بهره وری و حفظ و صیانت از نیروی کار و اشتغال ایفا کنند.