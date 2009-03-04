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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

چهار هزار نفر در شوراهای اسلامی کار لرستان عضو هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان گفت: در حال حاضر 4 هزار و 68 نفر در شورای های اسلامی کار این استان عضو هستند.

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد عضو در قالب 22 شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند.

وی از اعطای اعتبار نامه به اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان خبر داد و بیان داشت: علاوه بر شوراهای اسلامی کار53 انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی و 63 نماینده کارگری از جمله نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی فعال در استان هستند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر توسعه و تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی در استان، خاطر نشان کرد: این نهادها می توانند نقش موثری در توسعه پایدار استان و افزایش تولید، بهره وری و حفظ و صیانت از نیروی کار و اشتغال ایفا کنند.

کد مطلب 843146

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