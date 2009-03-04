عربستان برای بازی مرگ و زندگی به تهران می آید/ ایران باید هوشیار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا این بار پیش از دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل عربستان، کریم باقری را برای گفتگو برگزیده است. باقری در این گفتگو از اهمیت بازی با رقیب سنتی فوتبال کشورمان یاد کرده و افزوده است: " بازی برای هر دو تیم سخت است اما به نظرم فشار روی عربستان بیشتر خواهد بود. این بازی برای آنها بازی مرگ و زندگی است. اما ما در آزادی و در کنار 100 هزار تماشاگر خودی بازی می کنیم".

تیم ملی فوتبال ایران در گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا پس از تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی با شش امتیاز رده سوم جدول را به خود اختصاص داده است.

کاپیتان تیم ملی ایران که بعد از شش سال غیبت با بازگشتش طرفداران فوتبال آسیا را با تعجب روبرو کرده سابقه رویارویی با عربستان در انتخابی سه جام جهانی را دارد. باقری 35 ساله می گوید: " عربستانی‌ها چاره‌ای جز بازی هجومی در تهران ندارند و باید برای برد بازی کنند. این بهترین فرصت برای ماست تا بتوانیم به گل برسیم، البته باید هوشیار باشیم چون به هرحال آنها از قدرت‌های آسیا هستند. من امیدوارم در این بازی هرسه امتیاز را بگیریم و راه صعود به آفریقای جنوبی را هموار کنیم".

تنها دو تیم از گروه‌های دوگانه مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به صورت مستقیم به مرحله بعد می روند و تیم‌های سوم در بازی پلی آف حاضر می شوند تا تیم برنده با نیوزلند نماینده اقیانوسیه بازی کند. عربستان اینک تیم چهارم جدول رده بندی گروه 2 است و امیدوار است با خوزه پسیرو مربی پرتغالی جدید خود بتواند شرایط آینده را تغییر دهد. مهمترین نکته عربستانی ها در بازی با ایران غیبت یاسر القحطانی محروم است.

پسیرو در مصاحبه اخیر خود گفت : " از این بابت نگران نیستم. بازیکن جایگزین برای القحطانی داریم و هدف مان شکست ایران در بازی بعدی است".

دوبازی تدارکاتی پیش زمینه میزبانی از عربستان است. ایران بنا بر اخبار منتشره با کنیا در تهران بازی می کند و بعد به کویت می رود تا دیدار دوستانه آخر را برگزار کند.

ایران تاکنون سه بار میزبان عربستان سعودی بوده که اولین آنها به سال 1997 برمی گردد. دو برد و یک تساوی حاصل جدال دو تیم در کشور ایران بوده است. ایران در آخرین بازی با دو گل علی دایی 2 برصفر عربستان را در سال 2001 در آزادی شکست داد. بازی رفت دو تیم 1-1 تمام شده است.