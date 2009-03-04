تدوین سند علوم شناختی/ تحقق برنامه پنجم در گرو تصمیمات فوری نیست

کمال خرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: توسعه دانش و فناوری همواره جزو برنامه های دولتها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده و پیشرفتهای خیلی خوبی نیز حاصل شده است. البته میزان پیشرفت در علوم به میزان حمایت دولت و ارزشی که دولت برای دانشهای نو قائل است بستگی دارد. لذا امیدواریم دولت در همه دانشهای نو سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد و بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری در زمینه دانشهای نو ترغیب شود تا استعدادهای عظیم ایران فرصت توسعه پیدا کنند و ایران نیز پا به پای سایر کشورها در زمینه علوم نو پیش رود.

این متخصص، تاثیر علوم شناختی در حل مسائل اجتماعی را خیلی زیاد دانست و گفت: درک درست از پدیده های اجتماعی می تواند راه حل درستی نیز درباره آنها به مسئولان ارائه دهد. علوم شناختی این درک درست را ارائه می کند که ریشه گرایشات، تصمیمات و اشتباهات چیست و اصلا چگونه می توان ذهن را تغییر داد. موضوع تغییر ذهن خود یا دیگران مقوله ای است که بسیار بر روی آن کار می شود. مسئله تغییر ذهن در زمینه تاثیر بر حوزه هایی نظیر رسانه، سیاست و مسائل اجتماعی و ... می تواند صادق باشد بنابراین اگر سرمایه گذاری بیشتری در این رشته نوین صورت گیرد در حل و فصل مسائل اجتماعی نیز می توانیم موفق باشیم.

وی درباره تهیه سند علوم شناختی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: سند علوم شناختی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست تهیه است. همان طور که اسناد فناوری اطلاعات، بایو تکنولوژی و تکنولوژیهای دیگر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است حوزه علوم شناختی نیز سند دار می شود و سند علوم شناختی مبنای سرمایه گذاری و توسعه این رشته خواهد بود.

خرازی درباره جایگاه علوم شناختی در نقشه جامع علمی کشورگفت: علوم شناختی به عنوان یکی از حوزه های جدید در نقشه جامع علمی کشور دیده شده است. نقشه جامع علمی کشور می تواند زمینه رشد علوم نو مانند علوم شناختی را فراهم کند و از طرفی نیز برنامه پنجم توسعه بر روی حوزه علم و فناوری نگاه ویژه دارد. دانش و فناوری شناختی در حوزه های مختلف تاثیر گذاشته بطوریکه آموزش و پرورش شناختی، روانشناسی شناختی، اقتصاد شناختی، علوم دفاعی شناختی و ... مطرح هستند. لذا علوم شناختی بر همه زمینه ها در حال تاثیرگذاری است. لذا در راهکارهای اجرایی شدن اهداف برنامه پنجم توسعه باید به حوزه های مختلف و کارکردهای علوم شناختی توجه شود.

رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درباره مهمترین ویژگی دولتی که می خواهد الزامات و اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کند به مهر گفت: دولتها نمایندگان مردم هستند و باید از همه ظرفیتهایی که در بین مردم است استفاده کنند. دولت باید در مباحث علمی متکی به فرهیختگان، دانشمندان و صاحبان علم و دانش باشد و یکی از الزامات هر دولتی این است که از قوه فکری و ذهنی اندیشمندان جامعه اش استفاده کند تا بتواند شناخت بهتری را کسب کند.

خرازی افزود: همه ما انسان هستیم و تجاربمان محدود است. آنچه می تواند پاسخگوی رفع نیازها باشد تجارب جمع است .بنابراین حتما باید ارتباط قوی بین موسسات تحقیقاتی، دانشگاهها و مراکز فکری و دولت وجود داشته باشد تا دولت بتواند به حل و فصل مشکلات اجتماعی کشور نائل آید. در غیر این صورت اگر تصمیمات عمیق نباشد و دولت بخواهد تصمیمات فوری بگیرد، طبیعی است که اشتباه نیز خیلی زیاد می شود بنابراین استفاده از تجارب جمع و تصمیمات عمیق یکی از الزامات بسیار مهم توفیق هر دولت است.

وی در تشریح وضعیت فعلی علوم شناختی در ایران گفت: پیشرفتهای خیلی خوبی در زمینه علوم شناختی چه در زمینه دست مصنوعی، چه درباره کار با رایانه و چه امور خیلی پیچیده تر حاصل شده است. در ایران، مقدماتی در زمینه علوم شناختی در حال چیدن است منتها هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است. البته علوم شناختی اصولا رشته جدیدی است و هنوز چندان در ایران مطرح نشده است اما چند موسسه و دانشگاه در این زمینه کار می کنند منتها ایران نیازمند سرمایه گذاریها و تامین امکانات بیشتری در این حوزه است.

خرازی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری زیادی در بخش علوم شناختی می کنند، یادآو شد: علوم شناختی متشکل از چند رشته است. یعنی حوزه ای بین رشته ای شامل علوم اعصاب، روانشناسی، زبانشناسی، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن است.

وی اضافه کرد: پیشرفتهای کشورهای پیشرفته در زمینه علوم شناختی نیز متناسب با سرمایه گذاریهایشان بوده است. علوم شناختی که مسئله یادگیری، حافظه، احتراز از اشتباهات در داوریها و تصمیم گیریها را نشانه می رود در توسعه اجتماعی نقش بسزایی دارد. علوم شناختی که با کارکردهای مغز و چگونگی تقویت و استفاده بهتر از مغز سر و کار دارد خیلی می تواند در زندگی بشر بخصوص در زمینه آموزش و پرورش تاثیرگذار باشد.