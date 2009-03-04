تعیین تکلیف نحوه پرداخت تعهدات نیروگاهها / واگذاری سهام پتروپارس

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه صورت جلسه کمیته تخصصی واگذاری سهام نیروگاهها و انجام تعهدات آنها روز دوشنبه هفته جاری در جلسه هیئت واگذاری به تصویب رسید و نهایی شد، افزود: در این جلسه روشهای پرداخت تعهدات نیروگاهها که مورد نظر کمیته تخصصی بود، مورد موافقت قرار گرفت.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: نظر کمیته تخصصی این بود که تعهدات خود شرکت نیروگاهی به توانیر و تعهدات توانیر به دستگاههای اجرایی همچون بانکهای عامل و یا خزانه دولت پرداخت شود.

به گفته وی بر همین اساس برای انتقال تعهدات سررسید گذشته نسبت به استعمال و تخصیص آنها باید اقدام شود، منتهی برای استعمال و تخصیص وجوه مربوط به خزانه از طریق اخذ مجوز از شورای اقتصاد می توان اقساط سررسید خزانه را استمهال کرد.

غلامی افزود: یعنی تقسیط و استمهال وجوهی که مربوط به خزانه است و در سنوات گذشته برای ایجاد نیروگاهها اخذ شده، نیاز به مجوز شورای اقتصاد دارد.

وی بیان کرد: برای استعمال و تعهدات سررسیده شده بدهی توانیر به بانکها موضوع ماده 62 و یا اوراق مشارکت باید بدهی بانکها با اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار و مجوز ریاست مجمع عمومی بانکها اقدام شود.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری نیروگاهها با تبدیل این تعهدات که به دو مجوز نیاز دارد تا استمهالات صورت گیرد، گفت: با اخذ این دو مجوز دو نیروگاه خلیج فارس و سهند واگذار خواهند شد.

وی همچنین از تصویب واگذاری 51 درصد سهم شرکت پتروپارس در جلسه روز گذشته هیئت واگذاری به روش مزایده خبرداد و گفت: آگهی این واگذاری به زودی منتشر خواهد شد.