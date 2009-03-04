70 داروخانه گرانفروش لرستان جریمه شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای اقدامات انجام شده سازمان بازرگانی مبنی بر افزایش اقدامات نظارتی و تقویت بازرسی جهت ساماندهی عرضه کالا و خدمات در بازار و احقاق حقوق اقشار جامعه بیش از 70 داروخانه متخلف لرستان شناسایی شدند.

وی برخورد قاطعانه با متخلفین اقتصادی و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها را از جمله اهداف اجرای این طرح نظارتی دانست و بیان داشت: این تعداد داروخانه متخلف طی هفته جاری توسط معاونت نظارت و بازرسی سازمان با همکاری تعزیرات حکومتی، نماینده سازمانهای بیمه گر و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان جریمه شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه این تعداد داروخانه و پاراکلینیک به اتهام گرانفروشی در اضافه دریافتی تعرفه های مصوب وزارت بهداشت را شناسایی و پرونده تخلف برای آنها تشکیل شد، خاطر نشان کرد: پرونده تخلف داروخانه ها و پاراکلینیک های متخلف به ارزش 12 میلیارد ریال تشکیل و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی لرستان ارسال شده است.