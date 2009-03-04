مهندس رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در زمینه تدوین سند راهبردی فضا اقداماتی در شورای عالی فضایی آغاز شده است، گفت: این سند جامع در حال حاضر در دست تدوین است و امیدواریم با اجرایی شدن این سند جامع توسعه فضایی طی دو سال آینده، زمینه های لازم برای توسعه این فناوری در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه علوم و فناوریهای هوا فضا در پژوهشگاه هوا فضا افزود: این سند خط مشی خوبی برای کلیه دست اندرکاران فراهم می کند به طوری که می توان با استفاده از این سند جهت گیریهای کلی را شناسایی و نسبت به تعریف پروژه ها در قالب برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه اقدام کرد.

تقی پور با تاکید بر اینکه سند راهبردی هوا فضا با هدایت شورای عالی فضایی در حال تدوین است، ادامه داد: این سند اهدافی چون تبیین بیشتر راهبردها و تدوین پروژه های کلان در زمینه های مختلف فضایی مانند علوم و فناوریهای فضایی، توسعه کاربردها و خدمات فضایی، ایجاد و تجهیز ایستگاههای زمینی شامل ایستگاههای گیرنده زمینی ماهواره ها و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فناوریهای فضایی در کشور را دنبال می کند.

وی علوم و فناوریهای فضایی را جز فناوریهای پیشرفتها دانست و به مهر گفت: با توجه به اینکه دانشگاهها و مراکز پژوهشی جایگاه ویژه ای در زمینه طراحی ماهواره ها، ایجاد نرم افزارها و تعریف مکانیزمها و الگوریتمهای جدید دارند در این سند نگاه ویژه ای به مراکز تحقیقاتی شده است.

رئیس سازمان فضایی کشور با اشاره به سند چشم انداز افق 1404 ایران اظهار داشت: طبق این سند باید در افق 1404 در زمینه فناوریهای فضایی رتبه ممتازی را در میان کشورهای منطقه داشته باشیم و ما امیدواریم با تدوین برنامه های مناسب و پشتیبانی مسئولان در سطوح مختلف، اقدامات اجرایی لازم در این زمینه صورت گیرد.