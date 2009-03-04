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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

مساجد اسلام آبادغرب پذیرای کاروانهای راهیان نور در نوروز هستند

مساجد اسلام آبادغرب پذیرای کاروانهای راهیان نور در نوروز هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب، گفت: مساجد این شهر در ایام نوروز پذیرای کاروان راهیان نور خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله  پیری پور صبح امروز در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان اسلام آباد غرب که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، تمهیدات لازم به منظور استقبال از میهمانان نوروزی و کاروان راهیان نور اندیشیده شده و مساجد جهت اسکان این میهمانان مهیا می باشد.

 

در ابتدای این جلسه نیز حسین خوش اقبال فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب، با تشریح وظایف دستگاهای دولتی در خصوص برنامه ها و اقدامات لازم برای تسهیلات میهمانان نوروزی و کاروان راهیان نور گفت: ستاد تسهیلات نوروزی در قالب سه کمیته که شامل کمیته برنامه ریزی، هماهنگی و پشتیبانی، کمیته نظارت و اسکان، پذیرایی و کمیته حقوقی و انتظامی فعالیت خواهد کرد و کلیه ادارات و نهادها باید امورات مربوطه را به نحو مطلوب انجام دهند.

 

وی تصریح کرد: از موارد قابل توجه برای ایام نوروزی آراستگی شهر، آماده نمودن پارک ها، فضای سبز، تهیه مکان مناسب برای اسکان میهمانان، حفظ نظم و امنیت شهروندان، امداد و اورژانس، تامین مایحتاج عمومی، ترمیم حفاری ها، استقبال از میهمانان و راهنمایی مسافران و کاروان راهیان نور، معرفی جاذبه های تفریحی و تاریخی شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.

 

شهرستان اسلام آباد غرب در مسیر اصلی عبور کاروان های راهیان نور در غرب کشور قرار دارد.

کد مطلب 843154

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