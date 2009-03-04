آمادگی ترکیه برای نهایی کردن قرارداد مشارکت در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ترکیه ای "هوریت" هلمی گولر، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در شرکت ملی نفت ترکیه (TPAO) اعلام کرد: شرکت ملی نفت TPAO و همچنین وزارت انرژی ترکیه مطالعات خود برای سرمایه گذاری در فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی را آماده کرده و به ایران تحویل داده و آماده ایم تا در صورت موافقت ایران، قرارداد گازی خود را نهایی کنیم.

وی افزود: آماده ایم تا هیئت ایرانی برای ادامه مذاکرات این پروژه و همچنین انتقال گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه وارد ترکیه شوند، این در شرایطی است که ایران و ترکیه در نوامبر سال گذشته میلادی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی یادداشت تفاهمی امضا کرده بودند که بر اساس آن ترکیه روزانه 46 میلیون متر مکعب گاز از این میادین استخراج کند.

این در شرایطی است که ترکیه برای تامین انرژی خود وابسته به واردات ازکشورهای آسیایی از جمله ایران است و در تلاش است تا با افزایش قراردادهای گازی خود با ایران انرژی خود را تامین کند. برای بهره برداری از فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی قرار است خط لوله ای به طول 1850 کیلومتر از عسلویه تا مرز بازرگان در ترکیه احداث شود.