حراست از منابع آبی باید سرلوحه کارها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمهدی موسوی خورشیدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان افزود: حفظ و حراست از منابع آب موجب توسعه پایدار منطقه شرق استان گلستان می شود.



رئیس شورای حفاظت منابع آب کلاله، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی منطقه تشکیل شده و نظام مند کردن حفاظت و بهره برداری از منابع آب در جهت توسعه پایدار و به تعادل رساندن منابع و مصارف آب این شهرستان را از اهداف تشکیل این شورا اعلام کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان کلاله گفت: یکهزار و 230 حلقه چاه آب فعال در این شهرستان فعال بوده که از این تعداد 480 حلقه چاه غیرمجاز است.

جمشید بهمنی افزود: تاکنون برای انسداد 60 حلقه چاه غیرمجاز حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد که در حال اجرا است.



وی اظهار داشت: همچنین در این مدت درخواست 257 فقره حفر چاه، کف شکنی و لایروبی در حال رسیدگی است.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کلاله با اشاره به فعالیت شبانه روزی گروه های گشت و بازرسی این اداره گفت: این گروه ها با هدف حضور فیزیکی مستمر در سطح دشتها، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، شناسایی چاه های غیر مجاز محفوره، کنترل بهره برداری از چاه ها و جلوگیری از اضافه برداشت در این منطقه فعالیت می کنند.



شهرستان کلاله بیش از 156 هزار نفر جمعیت دارد.