  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

حراست از منابع آبی باید سرلوحه کارها قرار گیرد

حراست از منابع آبی باید سرلوحه کارها قرار گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاله گفت: با توجه به کاهش ریزش های جوی و خشکسالی های اخیر، حراست از منابع آبی باید در سرلوحه کاری این شورا قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمهدی موسوی خورشیدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان افزود: حفظ و حراست از منابع آب موجب توسعه پایدار منطقه شرق استان گلستان می شود.
 
رئیس شورای حفاظت منابع آب کلاله، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی منطقه تشکیل شده و نظام مند کردن حفاظت و بهره برداری از منابع آب در جهت توسعه پایدار و به تعادل رساندن منابع و مصارف آب این شهرستان را از اهداف تشکیل این شورا اعلام کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان کلاله گفت: یکهزار و 230 حلقه چاه آب فعال در این شهرستان فعال بوده که از این تعداد 480 حلقه چاه غیرمجاز است.

جمشید بهمنی  افزود: تاکنون برای انسداد 60 حلقه چاه غیرمجاز حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد که در حال اجرا است.
 
وی اظهار داشت: همچنین در این مدت درخواست 257 فقره حفر چاه، کف شکنی و لایروبی در حال رسیدگی است.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کلاله با اشاره به فعالیت شبانه روزی گروه های گشت و بازرسی این اداره گفت: این گروه ها با هدف حضور فیزیکی مستمر در سطح دشتها، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، شناسایی چاه های غیر مجاز محفوره، کنترل بهره برداری از چاه ها و جلوگیری از اضافه برداشت در این منطقه فعالیت می کنند.
 
شهرستان کلاله بیش از 156 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 843157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها