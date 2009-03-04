افزایش بودجه نظامی چین در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لی ژائوزینگ" سخنگوی کنگره ملی خلق چین در یک کنفرانس خبری این افزایش را نسبتاً کم توصیف کرد.

وی گفت که این افزایش، تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و بخش اعظم آن صرف حقوق و مزایای نیروی نظامی 2.3 میلیون نفری چین خواهد شد.

افزایش این بودجه تا 480.68 میلیارد یوان ( 70.27 میلیارد دلار) پس از افزایش 17.6 درصدی بودجه چین در سال گذشته میلادی و 17.8 درصدی در سال 2007 صورت می گیرد. این رقم همچنین نوزدهمین افزایش بودجه نظامی دو رقمی چین طی دو دهه گذشته به شمار می رود.

لی گفت که این رقم 6.3 درصد از کل بودجه سال 2009 را تشکیل می دهد و نسبت به سال گذشته کاهش کمی داشته است.

بودجه نظامی چین همتراز با بودجه های دفاعی ژاپن، روسیه و انگلیس است، اما هنوز با هزینه های نظامی آمریکا فاصله دارد.

لی گفت:" افزایش بودجه دفاعی سال 2009 اساساً برای بهبود استانداردهای زندگی مقامات و نیروهای نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت."

