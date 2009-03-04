  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

طی 10 ماهه گذشته،

افزایش 15 درصدی شکایات کارگری در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی از افزایش 15 درصدی تعداد شکایات کارگری در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: 768 دادخواست در این راستا دریافت شده که 20 درصد آن در کمیته‌ های سازش منجر به رفع مشکل کارگر با کارفرما شده و بقیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر 40 هزار کارگر در این استان تحت پوشش بیمه هستند.

وی در ادامه از برگزاری جشن تجلیل از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه کارگری استان در 18 اسفند ماه جاری با حضور معاون وزیر کار و اموراجتماعی خبر داد و افزود: این جشن در راستای تشویق نیروهای کار مخترع و مبتکر هر ساله از سوی وزارت کار برگزار می ‌شود.

محمدی تشویق کارگران تلاشگر برای ترویج هر چه بیشتر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انضباطی در محیط کار، ارتقای مهارت ‌های شغلی، شناسایی کارگران مبتکر، مخترع، نوآور به منظور کاهش وابستگی و استقلال اقتصادی را از جمله اهداف جشن تجلیل از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه کارگری استان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه مرحله مقدماتی انتخاب برترین ها در کارخانجات، نیمه نهایی در سطح استان و نهایی در سطح کشوری است، خاطر نشان کرد: انتخاب برترین‌ها طی 3 مرحله انجام شده است.

محمدی به برگزاری مرحله نهایی همزمان با روز کارگر در اردیبهشت سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: مرحله مقدماتی از خرداد امسال آغاز شد که نتیجه آن معرفی 233 کارگر و 8 گروه کار به کمیته استانی بوده است.

به گفته وی با نظر اعضای کمیته استانی هشت نفر کارگر نمونه استانی و دو گروه کار برتر انتخاب شدند که هفته آینده از آنان تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تشکیل ستاد اقامه نماز، وجود نمازخانه، داشتن امام جماعت، فعالیت‌های قرآنی، سوادآموزی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رعایت قوانین کار، خدمات رفاهی به کارگران و فعالیت در راستای مسکن کارگران را از شاخص ترین ملاک های انتخاب واحدهای برتر را برشمرد.

کد مطلب 843165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها