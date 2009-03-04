افزایش 15 درصدی شکایات کارگری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: 768 دادخواست در این راستا دریافت شده که 20 درصد آن در کمیته‌ های سازش منجر به رفع مشکل کارگر با کارفرما شده و بقیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر 40 هزار کارگر در این استان تحت پوشش بیمه هستند.

وی در ادامه از برگزاری جشن تجلیل از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه کارگری استان در 18 اسفند ماه جاری با حضور معاون وزیر کار و اموراجتماعی خبر داد و افزود: این جشن در راستای تشویق نیروهای کار مخترع و مبتکر هر ساله از سوی وزارت کار برگزار می ‌شود.

محمدی تشویق کارگران تلاشگر برای ترویج هر چه بیشتر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انضباطی در محیط کار، ارتقای مهارت ‌های شغلی، شناسایی کارگران مبتکر، مخترع، نوآور به منظور کاهش وابستگی و استقلال اقتصادی را از جمله اهداف جشن تجلیل از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه کارگری استان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه مرحله مقدماتی انتخاب برترین ها در کارخانجات، نیمه نهایی در سطح استان و نهایی در سطح کشوری است، خاطر نشان کرد: انتخاب برترین‌ها طی 3 مرحله انجام شده است.

محمدی به برگزاری مرحله نهایی همزمان با روز کارگر در اردیبهشت سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: مرحله مقدماتی از خرداد امسال آغاز شد که نتیجه آن معرفی 233 کارگر و 8 گروه کار به کمیته استانی بوده است.

به گفته وی با نظر اعضای کمیته استانی هشت نفر کارگر نمونه استانی و دو گروه کار برتر انتخاب شدند که هفته آینده از آنان تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تشکیل ستاد اقامه نماز، وجود نمازخانه، داشتن امام جماعت، فعالیت‌های قرآنی، سوادآموزی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رعایت قوانین کار، خدمات رفاهی به کارگران و فعالیت در راستای مسکن کارگران را از شاخص ترین ملاک های انتخاب واحدهای برتر را برشمرد.