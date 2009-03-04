به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مؤسسه وقف و میراث الاقصی طی اطلاعاتی جدید کشف کرد که طول یکی از این دو زیرگذر 56 متر و دیگری 22 متر است که منطقه شرف فلسطین در قدس را - که صهیونیستها ساکنانش را از سال 1967 وادار به مهاجرت کرده و خانه های آنها را تخریب کردند و اینک منطقه یهودی نامیده می شود - به دیوار البراق مسجدالاقصی مرتبط کند.

صهیونیستها تصمیم دارند در این زیرگذرها پله برقی نصب کنند.

این مؤسسه یادآور شد: این اقدامها با هدف تسهیل رفت و آمد یهودیان و گردشگران بیگانه برای حضور در دیوار البراق و مسجدالاقصی انجام می شود تا ضمن یهودی سازی منطقه بتوانند بیشتر بر مسجدالاقصی و اطراف آن تسلط داشته باشند.

این مؤسسه جهان اسلام، عرب و ملت فلسطین را به ضرورت مبارزه سریع با این طرحهای یهودی دعوت کرد و گفت: ما امروز بیانیه ها و محکومیتهای بسیاری را شاهد هستیم اما باید اقدامی اجرایی برای نجات مسجدالاقصی و قدس داشته باشیم .

منطقه شرف منطقه ای اسلامی است که از سال 1967 تحت سیطره رژیم صهیونیستی بوده است. این منطقه در جوار منطقه المغاربه است که پس از سقوط منطقه در همان سال شهروندان فلسطینی آن طرد شده و املاک، اراضی و مستغلات آنها مصادره شدند و شرکتهای صهیونیستی با تصاحب خانه های فلسطینیها آن را به زور به منطقه ای یهودی تبدیل کردند. از دو مسجد موجود در این منطقه یکی از آنها بسته و دیگری تنها نماز ظهر و عصر در آن اقامه می شود و حتی صدای اذان از آن شنیده نمی شود و ممنوع است.

این زیرگذرها با هدف ارائه آثار تاریخی موهوم عبری برای گردشگران یهودی تعبیه می شوند.