فدراسیون ژیمناستیک ارث پدری من نیست/ در گوانگجو سه فینالیست داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در نشست خبری خود که در محل این فدراسیون برگزار شد گزارشی را در خصوص برنامه های توسعه همگانی، قهرمانی، اردوهای تیم ملی، تهیه تجهیزات و بودجه درخواستی این فدراسیون ارائه کرد.

محتشمی در ابتدای این نشست با بیان اینکه ژیمناستیک رشته پایه ورزش کشور محسوب می شود گفت: ما در سال آینده برنامه های مهمی چون اردوهای تیم ملی در رده های سنی مختلف دوره های آموزشی، تجهیزسالنها، اردوی امیدهای المپیک و بسیاری از برنامه های توسعه ای را پیش رو داریم که به منظور اجرایی شدن این برنامه ها نزدیک به سه میلیارد تومان بودجه می خواهیم و درخواست آن را به سازمان داده ایم.

وی در ادامه به برنامه های توسعه همگانی در ژیمناستیک اشاره کرد وگفت: ژیمناستیک برای موفقیت خود نیاز به برنامه ریزی در رده های سنی پایه دارد. به همین دلیل برنامه هایی را برای آموزش در سطح مهدهای کودک، آموزش وپرورش، پیش دبستان ها و حتی بخش های دانشگاهی در رشته های ایروبیک و ریتمیک اجرا کرده ایم.

وی ادامه داد: هم اکنون با نیمی از مهدهای کودک تهران ارتباط برقرار کرده ایم. اگر 120 هزار ژیمناست در مهدهای کودک، آموزش و پرورش و باشگاه های فعال را با دیگر ژیمناست کاران کشور جمع بزنیم نزدیک به 500 هزار ورزشکار این رشته در کشور فعال شده اند.

محتشمی با بیان اینکه روز 30 آذر به عنوان روز ملی ژیمناستیک معرفی شده است خاطرنشان کرد: سال آینده جشنواره بزرگی در سطح استانها برگزار می کنیم که نحوه میزبانی و برگزاری این رقابتها از ملاک های ارزیابی استانها خواهد بود.

ژیمناستیک ایران جهش خوبی داشته است

رئیس فدراسیون ژیمناستیک در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران به شش زیر شاخه این رشته در بخش قهرمانی اشاره کرد و افزود: در ژیمناستیک هنری با برگزاری اردوهای متمرکزجوانان، بزرگسالان، حضور در تورنمنت های بین المللی و برگزاری چهار مرحله اردوی امیدهای المپیک 2012 و 2016 کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی به راه اندازی رشته های جانبی ژیمناستیک اشاره کرد و گفت: ایروبیک ایران با حضور مربیان مطرح فرانسوی رشد خوبی داشته است. آکروژیم رشته جدیدی است که در عمر 85 ساله فدراسیون این رشته هرگز راه اندای نشده بود و برای اولین بار شاهد برگزاری مسابقات آن بودیم. در ریتمیک نیز اولین دوره مسابقات در اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

مربی چینی می آوریم

وی درهمین خصوص گفت: ما برای پیگیری برنامه اردوهای امیدهای المپیک نیاز به حضور مربیان زبده داریم به همین دلیل حضور مربیان چینی را به جدیت پیگیری می کنیم و امیدواریم با پایان یافتن المپیک داخلی این کشور در شش ماه آینده شاهد حضور مربیان به نامی از کشور چین در ژیمناستیک ایران باشیم.

محتشمی در پاسخ به انتقاد برخی رسانه ها نسبت به ارتقاء رنکینگ ایران به رده بیست و هشتم جهان، گفت: برخی صحبت های من در قالب مصاحبه از سوی رسانه ها سوء تفاهماتی داشته است. ما چند سال است در بخش تیمی رقابتهای جهانی شرکت نکرده ایم و رنکینگ هفتادو دوم ما مربوط به چند سال پیش است. اما از نظر امتیازی تیم ایران در مجموع جهش خوبی داشته ایم و از نظر امتیازی در حد تیم های رده بیست و هشتم جهان است.

بیش از 18 مسابقه کشوری در سال 87 برگزار شده است

وی در ادامه به برنامه های موفق بخش آموزش اشاره کرد و گفت: برگزاری تنها 50 دوره مربیگری و داوری داخلی و دوره های بین المللی داخل و خارج از کشور در تمامی رشته های ژیمناستیک به همراه چاپ شش کتاب با موضوع این رشته ورزشی و دوره های یکسان سازی آموزش ویژه مربیان و داوران، راه اندازی زیر ساختها و اعزام داوران ومربیان زن به خارج توفیقات خوبی داشته ایم.

محتشمی در پاسخ به انتقاد برخی از اهالی ژیمناستیک که اظهار می کنند امسال مسابقات کمتری در این رشته برگزار شده است گفت: برگزاری المپیاد ایرانیان درشش سطح و سه رده بانوان ومردان، مسابقات لیگ در سه دسته، قهرمانی شش گانه مناطق کشور، رقابتهای NGO ها در کشور، انتخابی های تیم ملی دربخش هنری، ایروبیک قهرمانی کشور، ترامپولین قهرمانی کشور و آکروژیم که هفته آینده برگزار می شود از جمله مهمترین رقابتهای برگزار شده در سال جاری هستند با این حساب چطور می توان گفت مسابقه ای برگزار نشده است!

16 ست اسباب در اختیار استانها

محتشمی خاطرنشان کرد: درسالی که گذشت سالن های بسیاری تجهیز وساخته شده است و هم اکنون 16 ست اسباب ژیمناستیک هنری خارجی به استانها تزریق شده است.

تکلیف آمادگی جسمانی را سازمان مشخص می کند

رئیس فدراسیون ژیمناستیک درخصوص وضعیت پیوستن آمادگی جسمانی به ایروبیک گفت: تصمیم نهایی را درخصوص تلفیق این فدراسیون برعهده ما نیست و تکلیف این رشته را سازمان مشخص خواهد کرد.

فدراسیون ژیمناستیک ارث پدری من نیست

محتشمی در خصوص اعتراضات برخی از اهالی ژیمناستیک به عملکرد فدراسیون گفت: دو سال و نیم از حضور من در این فدراسیون به عنوان رئیس می گذرد و حرفهای حاشیه ای بسیاری زده می شود. این مسائل در زمان ریاست افراد قبلی نیز وجود داشته است. من باز هم می گویم ژیمناستیک ارث پدری من و هیچ فرد دیگری نیست و من هم ریالی از این فدراسیون پول نمی گیرم. منتقدینی که تعداد آنها انگشت شمار است اگر ایده های خوبی برای پیشرفت این رشته بدهند از آنها استفاده خواهیم کرد.

حضور ژیمناستیک در کشورهای اسلامی منتفی است

وی در ادامه درخصوص حضور ژیمناستیک در دومین دوره مسابقات کشورهای اسلامی در تهران گفت: متاسفانه حضور این رشته از سوی کمیته این رقابتها که خارج از ایران است حذف شده است. هم فدراسیون وهم کمیته ملی المپیک پیگیری زیادی در این خصوص انجام داده اند اما به نتیجه نرسیدیم. قطعا در صورت برگزاری این مسابقات ما در بین کشورهای اسلامی حاضر بالاتر از همه کشورهای آسیایی، شمال آفریقا و حتی مصر خواهیم ایستاد.

سه فینالیست در گوانگجو خواهیم داشت

رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی برای بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو دارید گفت: ما برنامه های مفصلی در این بخش داریم اگر سالن این مجموعه در آکادمی را در اختیار فدراسیون قرار دهند تا آن را تجهیز و به عنوان کمپ تیم ملی استفاده کنیم، قطعا در مسابقات گوانگجو نتیجه می گیریم.

وی در این خصوص ادامه داد: در این صورت شرایط تیم به نسبت سالن آذرپی بهتر می شود و حضور دو تا سه ژیمناست ایران در بین هشت فینالیست قطعی است. کسب مدال در چنین رقابتهایی مشروط به حل مشکلات سالن و تجهیزات است.

مدرس جهانی ایروبیک: ایران به یکی از قدرتهای بزرگ ایروبیک تبدیل می شود

در پایان این نشست خبری "دیوید پیتر بای" مدرس ایروبیک از فدراسیون جهانی که به منظور برپایی یک دوره داوری بین المللی وارد ایران شده است در جمع خبرنگاران حاضر شد . وی با اظهار خوشحالی از حضور در ایران گفت: ایروبیک ایران نسبت به چند سال پیش رشد بسیاری داشته و در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتهای بزرگ این رشته است.

وی به نقل قول رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی اشاره و نسبت به حضور این رشته در المپیک 2016 اظهار امیدواری کرد و گفت: قطعا ایران در آینده می تواند به عنوان یکی از مراکز اصلی توسعه ایروبیک ژیمناستیک با فدراسیون جهانی همکاری کند.