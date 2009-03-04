عدم نقدینگی بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا ربیعی صبح چهارشنبه دراین زمینه به خبرنگاران افزود: بنگاههای اقتصادی توجه دستگاه ها ی دولتی به واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی حفظ و تثبیت اشتغال را به دنبال خواهدداشت.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده اقتصادی، تاکنون دو هزار طرح بازدید و1600پرسشنامه تکمیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: نبودن مجری واحد تولیدی درکارگاهها، نداشتن اطلاعات کافی مدیران از شاغلین واحدهای خود و آدرسهای اشتباه موجب کند شدن روند کار پرسشگران آماری می شود.

به گفته ربیعی، طرح تمام شماری بنگاه های اقتصادی زودبازده با حضور 110پرسشگر آماری از پنجم اسفندماه جاری با هدف استخراج آماردقیق ازواحدهای تولیدی در استان اجرا شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: طرح تمام شماری آمارعملکرد بنگاه های اقتصادی زودبازده استان درحال اجراست و تجزیه وتحلیل نتایج حاصله درتصمیم گیریهای سال آتی نقش موثری دارد.

وی از مجریان بنگاه های اقتصادی زودبازده استان خواست تا نهایت همکاری را با پرسشگران طرح تمام شماری داشته باشند.



35 هزار طرح بنگاه اقتصادی زودبازده در گلستان وجود دارد.

