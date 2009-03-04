اجرای شبکه دولت در لرستان چهار میلیارد ریال صرفه جویی به دنبال دارد

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: هم اکنون با اجرای پروژه شبکه دولت در سطح استان لرستان بیش از 250 سازمان و اداره استانی و شهرستانی به این شبکه متصل هستند.

صابری همچنین با اشاره به فعال بودن پروژه ویدئو کنفرانس در این استان، خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه ویدئو کنفرانس شهرستانهای استان این امکان وجود خواهد داشت که سازمانها و ادارات کل در ماه یک جلسه شورای مدیران را با مدیران ادارات شهرستانی خود برگزار نمایند که این پروژه نیز در سال یک میلیارد ریال صرفه جویی شامل سوخت و هزینه های جاری را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بانکداری الکترونیکی در لرستان، یادآور شد: طی 11 ماه گذشته حدود 6.8 میلیون قبض توسط بانکها به شکل دستی دریافت شده است و بنا بر محاسبات بانک مرکزی هر قبض حدود 500 تومان هزینه برای بانکها دارد که در صورت استفاده صحیح و کامل مردم از خدمات بانکداری الکترونیک فقط در بخش قبوض رقمی معادل 3.4 میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم داشت.

استاندار لرستان یادآور شد: تاکنون با پرداخت دو هزار و 72 فقره تسهیلات بانکداری به روستاییان در محل روستا معادل 16.170 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

صابری ادامه داد: با راه اندازی سیستم اینترنت بیمه خدمات درمانی استان باعث کاهش بیش از هفت هزار و 300 سفر بین شهری و کاهش هزینه های اداره کل بیمه خدمات درمانی شده است که بهره گیری از خدمات نوین ارتباطات علاوه بر این صرفه جویی ریالی آسایش و امنیت را برای مردم به همراه خواهد داشت.