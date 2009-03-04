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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

صابری به مهر خبر داد:

اجرای شبکه دولت در لرستان چهار میلیارد ریال صرفه جویی به دنبال دارد

اجرای شبکه دولت در لرستان چهار میلیارد ریال صرفه جویی به دنبال دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان گفت: با اجرای پروژه شبکه دولت در سطح استان سالیانه معادل چهار میلیارد ریال در هزینه های پستی صرفه جویی خواهد شد.

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: هم اکنون با اجرای پروژه شبکه دولت در سطح استان لرستان بیش از 250 سازمان و اداره استانی و شهرستانی به این شبکه متصل هستند.

صابری همچنین با اشاره به فعال بودن پروژه ویدئو کنفرانس در این استان، خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه ویدئو کنفرانس شهرستانهای استان این امکان وجود خواهد داشت که سازمانها و ادارات کل در ماه یک جلسه شورای مدیران را با مدیران ادارات شهرستانی خود برگزار نمایند که این پروژه نیز در سال یک میلیارد ریال صرفه جویی شامل سوخت و هزینه های جاری را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بانکداری الکترونیکی در لرستان، یادآور شد: طی 11 ماه گذشته حدود 6.8 میلیون قبض توسط بانکها به شکل دستی دریافت شده است و بنا بر محاسبات بانک مرکزی هر قبض حدود 500 تومان هزینه برای بانکها دارد که در صورت استفاده صحیح و کامل مردم از خدمات بانکداری الکترونیک فقط در بخش قبوض رقمی معادل 3.4 میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم داشت.

استاندار لرستان یادآور شد: تاکنون با پرداخت دو هزار و 72 فقره تسهیلات بانکداری به روستاییان در محل روستا معادل 16.170 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

صابری ادامه داد: با راه اندازی سیستم اینترنت بیمه خدمات درمانی استان باعث کاهش بیش از هفت هزار و 300 سفر بین شهری و کاهش هزینه های اداره کل بیمه خدمات درمانی شده است که بهره گیری از خدمات نوین ارتباطات علاوه بر این صرفه جویی ریالی آسایش و امنیت را برای مردم به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 843169

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