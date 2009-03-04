مقایسه لیگ عربستان با ایران قبل از نبرد بزرگ/ عربها بی نظم و پرتعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر، در بین کشورهای آسیایی عربستان هم مانند ایران، کره جنوبی، ژاپن و چین چهار سهمیه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد تا مهر تاییدی باشد بر شان و جایگاه ویژه این کشور در قاره کهن.

عربستان که همیشه برای فوتبال ایران یک رقیب قابل احترام بوده است لیگی دارد که قدمت آن به بیش از 34 سال می رسد. از سال 1975 لیگ این کشور آغاز شد و امروز با حضور 12 تیم دنبال می شود.

عربستان هم مانند دیگر کشورهای عربی لیگی دارد که به جای کمیت به کیفیت آن پرداخته شد. برای این کشور عربی که 12 استان را در دل خود دارد، بیش از 12 تیم در لیگ آن رقابت نمی کنند.

در کشور عربستان تیمها به غیر از لیگ برتر یا همان "Saudi Professional League" در مسابقات دیگری نیز همچون جام پادشاهی، جام ولیعهد و.. به رقابت می پردازند.

در حال حاضر لیگ برتر عربستان در ایستگاه هجدهم متوقف شده است. پس از آنکه در روز چهارشنبه 9 بهمن ماه دیدارهای هفته چهاردهم برگزار شد این رقابت‌ها متوقف شد تا تیم‌ها در چارچوب مسابقات جام ولیعهد عربستان به میدان بروند. با گذشت 36 روز از آن تاریخ قرار است از روز پنجشنبه 15 اسفند تیمها به میدان بروند.

با توجه به اهمیت بازی‌های تیم‌های عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم‌هایی که باید در این رقابت‌ها به میدان بروند روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و یکم مقابل هم صف آرایی می کنند و برخی تیم‌ها دیدارهای عقب افتاده خود از هفته هفدهم را برگزار می کنند.

لیگ عربستان بدون وقفه دنبال خواهد اما در این چارچوب تیمهای آسیایی این لیگ جایی نخواهند داشت. آنها در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می روند و دیگر تیم‌ها دیدارهای عقب افتاده خود را در تاریخ‌های 12، 13 و 17 مارس برگزار خواهند کرد.

درجدول رده بندی لیگ برتر عربستان آنچه بیش از همه چیز مشهود است، بی نظمی در تعداد بازی تیمهاست. در این جدول برخی تیم‌ها 18 بازی انجام داده‌اند و برخی دیگر 16 و یا حتی 15 بازی. همانطور که عنوان شد برای مسئولان برگزاری لیگ عربستان شرایط تیم‌های این کشور در لیگ قهرمانان آسیا و البته تیم ملی شان بیش بر همه چیز ارجح است.

وقفه در برگزاری مسابقات، تغییر زمان دیدارها، لغو دیدار تیم‌های آسیایی و... ظاهرا اتفاقی عادی در فوتبال عربستان است. موردی که در فوتبال ایران کمتر دیده می شود.

در لیگ ما فقط یک دیدار معوقه وجود دارد و در مقابل نام 16 تیم لیگ برتری عدد 29 بازی دیده می شود. لیگ ما در نظم برگزاری قابل قیاس با عربستان نیست.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1-الهلال 18 13 4 1 36 6 30+ 43 2- الاتحاد 18 13 4 1 45 18 27+ 43 3- الشباب 18 9 3 6 31 23 8+ 30 4- الاتفاق 17 7 6 4 22 13 9+ 27 5- الاهلی 15 7 4 4 21 13 8+ 25 6- النصر 15 7 3 5 15 14 1+ 24 7- الوحده 15 5 5 5 23 24 1- 20 8- الحزم 17 4 5 8 21 28 7- 17 9- نجران 17 4 3 10 16 34 18- 15 10- الرائد 16 4 - 12 15 31 16- 12 11- ابها 16 2 4 10 14 36 22- 10 12- الوطن 16 2 3 11 17 36 19- 9

جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر عربستان

قیاس لیگ برتر ایران و عربستان در حالی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته برخی منتقدان فدراسیون فوتبال، برنامه ریزی مسابقات لیگ ایران را زیر سوال برده‌اند و عربستان را برتر از ایران دانسته اند.

این منتقدان معتقدند لیگ برتر نباید به خاطر تیم ملی تعطیل شود چرا که سایر تیم‌های آسیایی به خاطر حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی لیگ خود را تعطیل نمی کنند و مسابقات‌شان را به طور منظم برگزار می کنند. نگاهی به جدول رده بندی لیگ برتر عربستان نشان می دهد که نه تنها بازیهای این لیگ به طور منظم برگزار نشده است بلکه فاصله بین تیم های اول و دوم با سیار تیم های نیز بسیار زیاد است.

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- استقلال 29 17 6 6 64 32 32+ 57 2- ذوب آهن 29 16 8 5 49 36 13+ 56 3- پرسپولیس 29 13 10 6 44 34 10+ 49 4- سپاهان 29 12 12 5 40 29 11+ 48 5- مس 29 12 10 7 43 34 9+ 46 6- صبای قم 29 10 15 4 40 30 10+ 45 7- فولاد 29 11 9 9 42 36 6+ 42 8- پیکان 29 11 8 10 39 34 5+ 41 9- سایپا 29 10 10 9 38 40 2- 40 10- مقاومت 29 10 10 9 31 33 2- 40 11- راه آهن 29 10 7 12 32 35 3- 37 12- ملوان 29 8 11 10 29 36 7- 35 13- پاس 29 8 8 13 31 42 11- 32 14- ابومسلم 29 8 7 14 32 38 6- 31 15- اس اهواز 29 7 7 15 27 45 18- 28 16- داماش 29 5 10 14 32 49 17- 25 17- برق 28 5 8 15 31 42 11- 23 18- پیام 28 5 8 15 27 47 20- 23

جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران

هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به هفته های پایانی خود نزدیک می شود که با وجود فشردگی برنامه های تیم ملی و حضور چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ، تنها شاهد وجود یک دیدار عقب افتاده در جدول رده بندی هستیم و سایر تیم های حاضر در این مسابقات در عدد برگزاری مسابقات مشترک هستند.