به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی زودهنگام تیم پیکان در فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور نه تنها اعتراض شدید مربیان تیم سایپا را به دنبال داشته است بلکه حتی منجر به تسلیم شکایت‌نامه مکتوب این تیم به فدراسیون و همچنین تهدید آنها به کناره‌گیری از انجام دیدار هفته پایانی رقابت‌ها شده است. با این حال رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعتراض مربیان سایپا را غیر منطقی و حتی برخواسته از بی اطلاعی آنها از بسیاری قوانین آئین‌نامه این سازمان می‌داند.

محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادعاهای مربیان سایپا در هیچ مرجعی قابل قبول نیست. آنها اگر حرفی می‌زنند یا اعتراضی دارند تنها به خاطر این است که از قوانین آئین‌نامه سازمان لیگ هیچ اطلاعی ندارند و حتی آن را نخوانده‌اند. ضمن اینکه با وجود صرف بودجه میلیاردی نتوانسته‌اند به تعهدات خود برای قهرمان کردن تیم عمل کنند.

وی افزود: به طور حتم اگر مربیان سایپا در آغاز کار در این تیم قول قهرمانی به مسئولان باشگاه نمی‌دادند و برای آن بودجه میلیاردی نمی‌گرفتند، امروز به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شدند که مجبور باشند برای در اختیار گرفتن جایگاهی که طبق جدول رده‌بندی حق آنها نیست، دست به اعتراضات غیرمحکمه پسند بزنند. به واقع آنها چوب ادعای توخالی خود را می‌خورند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال به صحبت‌های سرمربی تیم سایپا مبنی بر تخلف مدیران این فدراسیون اشاره کرد و گفت: صائبی از ابتدا مربی جانبازان بوده و امروز هم جزو مربیان درجه سه والیبال است. او تصور می‌کرد با هزینه کردن می‌تواند تیمش را قهرمان کند در حالیکه بودجه تنها فاکتور موفقیت نیست. در مجموع سایپا باوجود داشتن مهره‌هایی با قابلیت‌های بالا کادر فنی ضعیفی در اختیار داشت که اصلا حرفه‌ای عمل نکردند. آنها اگر حرفه‌ای بودند به این روز نمی‌افتادند.

وی ادامه داد: تیمی که سرپرست به معنای واقعی ندارد و با گرفتن کارت مربی بدنساز از سازمان لیگ مجوز نشستن سرپرست را روی نیکمت مربیان را به دست می‌آورد، چه طور می‌تواند ادای حرفه‌ای‎ها را درآورد و مدعی تخلف سازمان لیگ شود؟

حداد یادآور شد: مربیان سایپا مدعی هستند که پیکان قهرمانی را از سازمان لیگ و فدراسیون والیبال خریده است. اگر واقعا قهرمانی مسابقات خریدنی است چرا سایپایی‌ها که تا الان پول هنگفتی برای والیبال خرج کرده‌اند اقدام به خرید مقام قهرمانی نکرده‌اند؟

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با بیان اینکه تیم سایپا این اختیار را دارد که در مورد دیدار هفته پایانی و قرار گرفتن مقابل پیکان هر تصمیمی اتخاذ کند، خاطرنشان کرد: مربیان سایپا برای بازی کردن یا بازی نکردن مقابل پیکان کاملا آزاد هستند. اما بدانند در صورتی که از انجام دیدار امتناع کنند سازمان لیگ هم طبق قوانین آئین‌نامه با آنها برخورد خواهد داشت. محرومیت بازیکنان، مربیان و مسئولان یکی از قوانین آئین‌نامه برای برخورد با تیمی است که نظم بازی‌ها را مختل می‌کند.

"پس چرا سازمان لیگ با تیم پادیسان گنبد که از انجام بازی مقابل پیکان امتناع کرد چنین برخوردی نداشت؟ "

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: امروز در جلسه کمیته انضباطی پیرامون تخلف گنبدی‌ها تصمیم می‌گیریم. سازمان لیگ اجازه نمی‌دهد هیچ حقی از تیمی گرفته شود.

حداد در خاتمه گفت: زمانی که سجادی مدیریت باشگاه سایپا را بر عهده گرفت، قراردادها با بازیکنان و مربیان تیم والیبال این باشگاه منعقد شده بود. بهتر بود وی پس از گرفتن مسئولیت بازنگری کلی در تیم والیبال انجام می‌داد.