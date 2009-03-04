  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۵

امضاء تفاهمنامه بین دانشگاه بیرجند و ایران خودرو

بیرجند - خبرگزاری مهر: دانشگاه بیرجند و شرکت ایران خودرو با حضور مدیرعامل شرکت ایران خودرو در بیرجند تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت ایران خودرو شب گذشته در مراسم ین امضاء این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه منعقد شده در زمینه های همکاری برای شناخت دقیق از پتانسیل ها ی موجود در منطقه و بررسی و شناسایی چالشها پیش روی سرمایه گذاری در آن منطقه است.

منوچهر منطقی با اشاره به اینکه این شناخت از موقعیت و چالش های منطقه حدود دو سال به طول می انجامد، افزود: این همکاری در زمینه برگزاری همایشها، دوره های آموزشی و پژوهشی، حمایت از تالیفات، چاپ کتاب، مقالات و تحقیقات تخصصی در این زمینه است.

به گفته وی با شناسایی زیرساختهای صنعتی و وجود سرمایه گذار در آن منطقه می توان به راه اندازی مجموعه یا زیرمجموعه تعریف شده ای در منطقه خراسان جنوبی اندیشید.

وی احترام و همکاری متقابل، برقراری تعادل بین منافع دانشگاه و صنعت و مشارکت بین دانشگاه و صنعت را از عوامل کلیدی موفقیت در نتیجه همکاری صنعت با دانشگاه عنوان کرد.

منطقی دسترسی به نیروی انسانی، رسیدن به دریچه علم و تکنولوژی، دستیابی به تجهیزات و امکانات شرکت‌ها، دسترسی به صنعت به عنوان یک منبع جدید تامین مالی برای بهبود موقعیت مالی دانشگاهها و ارتقای دانش از طریق بهبود کیفیت تحقیقات را از دلایل همکاری شرکت‌های خودروسازی و صنایع با دانشگاه‌ها برشمرد.

کنفرانس مهندسی ساخت در دانشگاه تبریز برگزار می شود

وی در ادامه از برگزاری کنفرانس بعدی در دانشگاه بابل خبر داد و افزود: یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران در اسفند ماه 89 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

منطقی به مصوبات دولت در بخش خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه LCV، حمل و نقل ریلی و پروژه حمل و نقل عمومی از مهم ‌ترین طرح‌ های دولت برای ارتقاء صنعت خودرویی کشور است.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو در پایان به روند کلان توسعه در صنعت خودرو و تحولات تکنولوژیک و استراتژیک خودرو اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه ‌ها باید برای توسعه صنعت خودروی کشور با شرکت‌ ها و صنایع مختلف همکاری بیشتری داشته باشند تا تولیدات بر اساس دانش روز باشد.

کد مطلب 843174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها