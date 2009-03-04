امضاء تفاهمنامه بین دانشگاه بیرجند و ایران خودرو

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت ایران خودرو شب گذشته در مراسم ین امضاء این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه منعقد شده در زمینه های همکاری برای شناخت دقیق از پتانسیل ها ی موجود در منطقه و بررسی و شناسایی چالشها پیش روی سرمایه گذاری در آن منطقه است.

منوچهر منطقی با اشاره به اینکه این شناخت از موقعیت و چالش های منطقه حدود دو سال به طول می انجامد، افزود: این همکاری در زمینه برگزاری همایشها، دوره های آموزشی و پژوهشی، حمایت از تالیفات، چاپ کتاب، مقالات و تحقیقات تخصصی در این زمینه است.

به گفته وی با شناسایی زیرساختهای صنعتی و وجود سرمایه گذار در آن منطقه می توان به راه اندازی مجموعه یا زیرمجموعه تعریف شده ای در منطقه خراسان جنوبی اندیشید.

وی احترام و همکاری متقابل، برقراری تعادل بین منافع دانشگاه و صنعت و مشارکت بین دانشگاه و صنعت را از عوامل کلیدی موفقیت در نتیجه همکاری صنعت با دانشگاه عنوان کرد.

منطقی دسترسی به نیروی انسانی، رسیدن به دریچه علم و تکنولوژی، دستیابی به تجهیزات و امکانات شرکت‌ها، دسترسی به صنعت به عنوان یک منبع جدید تامین مالی برای بهبود موقعیت مالی دانشگاهها و ارتقای دانش از طریق بهبود کیفیت تحقیقات را از دلایل همکاری شرکت‌های خودروسازی و صنایع با دانشگاه‌ها برشمرد.

کنفرانس مهندسی ساخت در دانشگاه تبریز برگزار می شود

وی در ادامه از برگزاری کنفرانس بعدی در دانشگاه بابل خبر داد و افزود: یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران در اسفند ماه 89 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

منطقی به مصوبات دولت در بخش خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه LCV ، حمل و نقل ریلی و پروژه حمل و نقل عمومی از مهم ‌ترین طرح‌ های دولت برای ارتقاء صنعت خودرویی کشور است.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو در پایان به روند کلان توسعه در صنعت خودرو و تحولات تکنولوژیک و استراتژیک خودرو اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه ‌ها باید برای توسعه صنعت خودروی کشور با شرکت‌ ها و صنایع مختلف همکاری بیشتری داشته باشند تا تولیدات بر اساس دانش روز باشد.