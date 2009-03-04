به گزارش خبرگزاری مهر، سئول کی هیون اولین بازیکن کره‌ای لیگ عربستان سعودی است. او بصورت قرضی از فولهام انگلستان به الهلال عربستان رفته است تا برای اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کند. او الهلال در بازی مقابل صبای قم همراهی خواهد کرد.

او در سالهای 01-2000 در رویال آنتورپ، 04-2001 اندرلشت، 06-2004 ولورهمپتون وندرز، 07-2006 ریدینگ و در سال 2007 در فولهام بازی کرده است.

او که در دو سمت چپ و راست و خط حمله بازی می کند در مصاحبه با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت که رفتن به عربستان به تجربه او برای مربیگری در آینده کمک خواهد کرد.

این بازیکن کره ای همچنین خاطرنشان کرد: " پس از 10 سال بازی در اروپا وقت تجربه در جای دیگری بود. من در آینده دنبال مربیگری خواهم بود که بازی در عربستان زمینه پیشرفت را برایم فراهم می کند. به علاوه پیشنهاد خوبی از الهلال که یکی از بزرگترین باشگاه های آسیاست گرفتم و بالاخره به تصمیم رسیدم".