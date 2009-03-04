به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برگ در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این جشنواره بین المللی امسال به طور غیرهمزمان در 16 استان اجرا می شود و حدود 40 فیلم برترداخلی و خارجی که در جشنواره تهران عنوانهای برتر را کسب کردند، به نمایش درمی آید.

وی اظهار داشت: زیربنای فرهنگ و تمدن ملتها بر میزان اطلاعات و آگاهی از تحولات و نوآوریهای علمی، آموزشی و تربیتی استوار است و این جشنواره تلاش می کند که دانش را در آیینه تصویر به نمایش بگذارد.

برگ تاکید کرد: شناخت تمدنها، ارتباطی عمیق میان نسل کنونی و فرآورده های علمی، آموزشی و تربیتی جز با توسعه فرهنگ و استفاده از تصاویر در فرآیند یاد دهی و یادگیری میسر نیست.

دبیرجشنواره فیلم رشد بیان داشت: این جشنواره در شهرهای گرگان و گنبد از 17 تا 22 اسفند و در علی آباد، روزهای 18 و 19 اسفند و بندرگز در 20 و 21 اسفندماه برگزار می شود و دانش آموزان و اولیای آنها و علاقمندان می توانند از این فیلمها دیدن کنند.