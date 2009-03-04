نفرات تیم امید تا پایان خرداد نهایی می شوند / کادر فنی هنوز کامل نیست

غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید با بیان این مطلب به خبرنگارمهر، افزود: نخستین مرحله اردوی تیم امید از 19 اسفند با حضور 35 بازیکن مرکب از بازیکنان تیم فوتبال جوانان و بازیکنان برتر لیگ به مدت 5 روز برگزارخواهد شد و دومین مرحله این اردو پس از پایان مسابقات لیگ برتر و اواسط اردیبهشت ماه تشکیل می شود.

پیروانی اضافه کرد: تا پایان خردادماه 5 مرحله اردو برای تیم امید پیش بینی شده است که طبق برنامه ریزی انجام شده پس از پایان اردوهای اول و دوم، مرحله سوم و چهارم اردوی این تیم با حضور نفرات منتخب اردوهای اول و دوم اوایل خرداد ماه با حضور 40 بازیکن برتر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله پنجم اردوی تیم امید به مدت 21 روز اواخر خرداد با حضورمنتخبین اردوهای گذشته برپا می شود و طی آن با دعوت از سه تا چهار بازیکن درهر پست استخوانبدی تیم امید مشخص و فاز اصلی برنامه‌های آماده سازی این تیم پیگیری خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال امید درخصوص اسامی کادر فنی این تیم اظهار داشت: تاکنون حضورامیرحسین پیروانی وهادی طباطبایی به عنوان تمرین دهنده و مربی دروازه بانها در تیم امید قطعی شده و تا زمان آغاز نخستین مرحله اردوی تیم یک مربی بدنساز و یک دستیار نیز به کادر فنی اضافه خواهند شد.

پیروانی در مورد برنامه های تدارکاتی تیم امید یادآورشد: با هماهنگی کمیته تیم های ملی قراراست تیم امید اوایل سال آینده دریک تورنمنت بین المللی شرکت کند که فدراسیون فوتبال درحال برنامه ریزی در این زمینه است.

وی درباره انتخاب سرپرست تیم امید از سوی فدراسیون فوتبال اظهار داشت : فدراسیون گزینه های مختلفی را در این زمینه مد نظر دارد که مسئولان فدراسیون درحال بررسی توانایی های نفرات مورد نظر هستند تا بهترین انتخاب را برای این مسئولیت حساس و سنگین داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال امید در پایان تصریح کرد : حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو چین بخشی از برنامه های آماده سازی تیم امید است هرچند هدف اصلی این تیم صعود به مسابقات المپیک خواهد بود که امیدوارم با همدلی و همراهی تمامی خانواده فوتبال بتوانیم این آرزوی دیرینه فوتبالدوستان را برآورده کنیم .

غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید با بیان این مطلب به خبرنگارمهر، افزود: نخستین مرحله اردوی تیم امید از 19 اسفند با حضور 35 بازیکن مرکب از بازیکنان تیم فوتبال جوانان و بازیکنان برتر لیگ به مدت 5 روز برگزارخواهد شد و دومین مرحله این اردو پس از پایان مسابقات لیگ برتر و اواسط اردیبهشت ماه تشکیل می شود.

پیروانی اضافه کرد: تا پایان خردادماه 5 مرحله اردو برای تیم امید پیش بینی شده است که طبق برنامه ریزی انجام شده پس از پایان اردوهای اول و دوم، مرحله سوم و چهارم اردوی این تیم با حضور نفرات منتخب اردوهای اول و دوم اوایل خرداد ماه با حضور 40 بازیکن برتر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله پنجم اردوی تیم امید به مدت 21 روز اواخر خرداد با حضورمنتخبین اردوهای گذشته برپا می شود و طی آن با دعوت از سه تا چهار بازیکن درهر پست استخوانبدی تیم امید مشخص و فاز اصلی برنامه‌های آماده سازی این تیم پیگیری خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال امید درخصوص اسامی کادر فنی این تیم اظهار داشت: تاکنون حضورامیرحسین پیروانی وهادی طباطبایی به عنوان تمرین دهنده و مربی دروازه بانها در تیم امید قطعی شده و تا زمان آغاز نخستین مرحله اردوی تیم یک مربی بدنساز و یک دستیار نیز به کادر فنی اضافه خواهند شد.

پیروانی در مورد برنامه های تدارکاتی تیم امید یادآورشد: با هماهنگی کمیته تیم های ملی قراراست تیم امید اوایل سال آینده دریک تورنمنت بین المللی شرکت کند که فدراسیون فوتبال درحال برنامه ریزی در این زمینه است.

وی درباره انتخاب سرپرست تیم امید از سوی فدراسیون فوتبال اظهار داشت : فدراسیون گزینه های مختلفی را در این زمینه مد نظر دارد که مسئولان فدراسیون درحال بررسی توانایی های نفرات مورد نظر هستند تا بهترین انتخاب را برای این مسئولیت حساس و سنگین داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال امید در پایان تصریح کرد : حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو چین بخشی از برنامه های آماده سازی تیم امید است هرچند هدف اصلی این تیم صعود به مسابقات المپیک خواهد بود که امیدوارم با همدلی و همراهی تمامی خانواده فوتبال بتوانیم این آرزوی دیرینه فوتبالدوستان را برآورده کنیم .