بهبود روابط انرژی روسیه با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رودریگوئز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا بعد از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: از آنجائیکه روسیه دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است، امضای این قراداد علاوه بر افزایش روابط دو کشور، نیاز اسپانیا به انرژی را تامین می کند.

وی افزود: در صورتیکه اسپانیا ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده بگیرد، همکاری های انرژی با روسیه را در اولویت قرار می دهیم .

این در شرایطی است که چندی پیش روابط اتحادیه اروپا و روسیه بر سر مناقشه گازی اوکراین خدشه دار شده بود. روسیه که قرار است از طریق خط لوله "سوت استریم" بازار انرژی اروپا را از آن خود کند، چندی پیش گاز صادراتی خود به اروپا را که از طریق اوکراین صورت می گیرد را قطع کرده بود.