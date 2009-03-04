بررسی صدور مجوز پارک علم و فناوری خوزستان در وزارت علوم

مرتضی زرگر شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پارک علم و فناوری استان خوزستان زیر نظر دانشگاه شهید چمران اهواز است و زمانی که کامل شد در نهایت منفک می شود.

وی درباره فعالیت مراکز رشد و واحدهای فناور در دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان پیش زمینه ای برای راه اندازی پارک علم و فناوری نیز گفت: چندین سال است که مراکز رشد در دانشگاه شهید چمران اهواز فعال هستند و این مراکز رشد در نمایشگاه دستاوردهای سی ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مراکز رشد قابل تقدیر معرفی شدند. همچنین شرکتهای متعددی نیز در این مراکز رشد حضور دارند.

زرگر شوشتری خاطرنشان کرد: صدور مجوز پارک علم و فناوری استان خوزستان می تواند بر آهنگ گسترش این پارک بسیار تاثیر بگذارد.

به گزارش مهر، اعضای هیئت موسس پارک علم و فناوری استان خوزستان اواخر سال گذشته طی احکامی از سوی استاندار خوزستان منصوب شدند.