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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-2

کنفرانس بین المللی فلسطین باحضور رهبر معظم انقلاب آغاز به کار کرد

کنفرانس بین المللی فلسطین باحضور رهبر معظم انقلاب آغاز به کار کرد

کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" با حضور رهبر معظم انقلاب در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی با همراهی روسای سه قوه - رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه - وارد سالن اجلاس سران در تهران شدند.

پس از حضور حضرت آیت الله خامنه ای این کنفرانس با قرائت قرآن و نوای سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در چهارمین کنفرانس بین المللی فلسطین که با عنوان "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" برگزار می شود هیئت های پارلمانی از 80 کشور حضور یافته اند و 15 کشور نیز در سطح رئیس مجلس شرکت کرده اند.

در این کنفرانس قرار است بعد از انجام سخنرانی افتتاحیه، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان سخنرانی کند.

کد مطلب 843182

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