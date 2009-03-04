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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نمایشگاه "هفت سین" در خرم آباد دایر شد

نمایشگاه "هفت سین" در خرم آباد دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از برپایی نمایشگاه "هفت سین" در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید عارف علوی صبح امروز در جریان افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه هنری هفت سین به همت انجمن هنرهای تجسمی ارشاد خرم آباد و به مناسبت فرارسیدن سال نو در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه شامل هفت نوع هفت سین در طرح های مختلف، تابلو های نقاشی با موضوع طبیعت و گلهای بلندر می باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطر نشان کرد: این نمایشگاه از امروز به مدت هفت روز در این مجتمع برای بازدید علاقمندان دایر می باشد.

نخستین "آرت اکسپو" لرستان را افتتاح شد

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از افتتاح نخستین "آرت اکسژو" لرستان خبر داد و بیان داشت: در این نمایشگاه و فروشگاه بزرگ 117 اثر از 47 هنرمند لرستانی با موضوعات خوشنویسی،نقاشی و هنرهای حجمی، تجسمی و دستی عرضه شده است.

علوی هدف از برپایی آرت اکسپو از سوی این وزارتخانه را تشویق نهادهای دولتی به خرید آثار هنری دانست و خاطر نشان کرد: این وازتخانه به دنبال به جریان انداختن بودجه‌ای است که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اختیار دارند و می‌توانند برای خرید آثار هنری هزینه کنند.

وی یادآور شد: نخستین "آرت اکسپو" لرستان به مدت یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 843183

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