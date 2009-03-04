نمایشگاه "هفت سین" در خرم آباد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید عارف علوی صبح امروز در جریان افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه هنری هفت سین به همت انجمن هنرهای تجسمی ارشاد خرم آباد و به مناسبت فرارسیدن سال نو در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه شامل هفت نوع هفت سین در طرح های مختلف، تابلو های نقاشی با موضوع طبیعت و گلهای بلندر می باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطر نشان کرد: این نمایشگاه از امروز به مدت هفت روز در این مجتمع برای بازدید علاقمندان دایر می باشد.

نخستین "آرت اکسپو" لرستان را افتتاح شد

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از افتتاح نخستین "آرت اکسژو" لرستان خبر داد و بیان داشت: در این نمایشگاه و فروشگاه بزرگ 117 اثر از 47 هنرمند لرستانی با موضوعات خوشنویسی،نقاشی و هنرهای حجمی، تجسمی و دستی عرضه شده است.

علوی هدف از برپایی آرت اکسپو از سوی این وزارتخانه را تشویق نهادهای دولتی به خرید آثار هنری دانست و خاطر نشان کرد: این وازتخانه به دنبال به جریان انداختن بودجه‌ای است که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اختیار دارند و می‌توانند برای خرید آثار هنری هزینه کنند.

وی یادآور شد: نخستین "آرت اکسپو" لرستان به مدت یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.