به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد پروژه جدید خالق فیلم "شوالیه تاریکی" سال آینده کلید می‌خورد و تابستان 2010 اکران می‌شود.

از "آغاز" به عنوان "یک فیلم اکشن افسانه‌ای علمی که درون ساختار ذهن روی می‌دهد" یاد شده است. دی‌کاپریو برای بازی در "آغاز" مذاکرات نهایی را انجام می‌دهد.

او سال 2008 دو فیلم "مسیر انقلابی" به کارگردانی سام مندس و "مجموعه دروغ‌ها" ساخته ریدلی اسکات را روی پرده داشت. دی کاپریو 34 ساله "جزیره شاتر" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی را در مرحله پس از تولید دارد.

او سه بار برای فیلم‌های "چه چیزی گیلبرت گریپ را می‌خورد"، "هوانورد" و "الماس خونین" نامزد اسکار بوده است. نولان 38 ساله سازنده فیلم‌هایی چون "دنبال کردن"، "ممنتو"، "بی‌خوابی" و "بتمن آغاز می‌کند" است.

"شوالیه تاریکی" نولان با بازی کریستین بیل به نقش بتمن و هیث لجر در نقش جوکر پرفروشترین فیلم بازار آمریکای شمالی در سال 2008 بود.