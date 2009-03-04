اسعد نقش‌بندی مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم مستند به پایان رسیده ومحمدرضا دلپاک و رضا نریمی‌زاده در استودیو مون صداگذاری مستند تازه منوچهر طیاب را انجام می‌دهند. فیلم فروردین ماه آماده نمایش و به سیمافیلم تحویل داده می‌شود.

وی افزود: احمد پژمان ساخت موسیقی را به تازگی شروع کرده و موسیقی در تعامل طیاب و پژمان شکل می‌گیرد. تصویربرداری "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" به شیوه ویدیویی انجام شده و احتمال دارد به نسخه 35 میلیمتری تبدیل شود. فیلم این قابلیت را دارد که در سینماها اکران شود.

نقش‌بندی ادامه داد: پس از آماده شدن این مستند برای نمایش خصوصی آن اقدام می‌کنیم. طیاب طرح‌ها و ایده‌های مختلفی دارد که این روزها روی متن آن‌ها تحقیق می‌کند و سال آینده این مستندها را کلید می‌زند. طیاب برای ساخت مستند "البرز" در سال بعد برنامه جدی دارد.

"زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" در لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و کردستان تصویربرداری شده و درباره مختصات جغرافیایی و شیوه زندگی و آداب و رسوم مردم این ناحیه است. تدوین این فیلم را سیاوش نقش‌بندی انجام داده است.