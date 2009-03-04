حضور بیش از 200 خبرنگار برای پوشش کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران داخلی به همراه خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری خارجی از صبح امروز به منظور پوشش خبری چهارمین اجلاس بین المللی فلسطین در محل سالن اجلاس سران حاضر شده اند و به انعکاس اخبار این رویداد بین المللی می پردازند.



این کنفرانس دقایقی پیش با حضور رهبر معظم انقلاب ، سران سه قوه و مقامات کشوری و لشکری آغاز شد.