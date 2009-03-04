به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران داخلی به همراه خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری خارجی از صبح امروز به منظور پوشش خبری چهارمین اجلاس بین المللی فلسطین در محل سالن اجلاس سران حاضر شده اند و به انعکاس اخبار این رویداد بین المللی می پردازند.
این کنفرانس دقایقی پیش با حضور رهبر معظم انقلاب ، سران سه قوه و مقامات کشوری و لشکری آغاز شد.
کنفرانس بین المللی فلسطین -4
حضور بیش از 200 خبرنگار برای پوشش کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران
بیش از 200 خبرنگار داخلی و خارجی پوشش خبری کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت " را که در تهران در حال برگزاری است بر عهده دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران داخلی به همراه خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری خارجی از صبح امروز به منظور پوشش خبری چهارمین اجلاس بین المللی فلسطین در محل سالن اجلاس سران حاضر شده اند و به انعکاس اخبار این رویداد بین المللی می پردازند.
کد مطلب 843187
نظر شما