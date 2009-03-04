شرایط و ضوابط جدید پرداخت وام شهریه به دانشجویان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، از این پس دانشگاهها باید در پرداخت وام شهریه به دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط جدید عمل کنند.

دانشگاهها باید دانشجویانی را که توان مالی پرداخت شهریه را ندارند و از استعداد علمی بالایی (به همراه نیاز واقعی) برخوردار هستند در اولویت پرداخت وام قرار دهند.

بر اساس این دستورالعمل مقرر شده است، صندوق رفاه دانشجویان که هم اکنون مسئولیت پرداخت وام شهریه را به عهده دارد سهمیه دانشگاههای وابسته به وزارت را با توجه به آمار واقعی شهریه پردازان هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی تعیین و اعتبار محاسبه شده را در اختیار آنان قرار دهد. تشخیص پرداختها یا شاخص تعداد دانشجو یا میزان وام به عهده دانشگاه محل تحصیل دانشجو است.

سهم دانشگاه آزاد اسلامی نیز از وام شهریه طبق میزان توافق شده و طبق آیین نامه پرداختی قبلی صورت می گیرد.

بر اساس شرایط جدید، وام شهریه به 30 درصد از دانشجویان هر موسسه به میزان 30 تا 75 درصد شهریه پرداختی دانشجو به دانشگاه (ترجیحا دانشجویان تحصیلات تکمیلی)، به 30 درصد از دانشجویان هر موسسه به میزان 30 تا 60 درصد شهریه پرداختی به دانشگاه، به 40 درصد از دانشجویان هر موسسه به میزان 30 تا 45 درصد شهریه پرداختی دانشجو به دانشگاه پرداخت می شود.

تشخیص در اولویت وام قرار گرفتن و دسته بندی دانشجویان و میزان پرداخت وام زیر نظر معاونت دانشجویی موسسه است.

معاون دانشجویی در صورت لزوم برای فراگیر شدن تشخیص می تواند کمیته ای به مسئولیت خود و با شرکت معاون آموزشی یا نماینده تام الاختیار و معاون اداری مالی یا نماینده تام الاختیار ایجاد کند.

موسسات آموزشی که دارای دانشجویان پودمانی هستند نیز می توانند برای این قبیل دانشجویان از طریق صندوق وام شهریه که خود تشکیل می دهند، وام پرداخت کنند.