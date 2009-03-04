ترافیک سفر مقامات دو کشور ؛ بیانگر مناسبات مستحکم تهران - بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و هیئت همراه وی صبح روز جمعه مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

جلال طالبانی در سفر سه روزه خود به تهران با مقامات بلندپایه ایرانی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مقامات بلندپایه دیدار و گفتگو کرد.

وزیران بازرگانی ، دارایی، مسکن و شهرسازی، برق وصنعت ، معاون وزیر امورخارجه و رئیس کمیسیون خارجی پارلمان عراق جلال طالبانی را دراین سفر همراهی کردند.

در خلال سفر طالبانی تفاهمنامه همکاری صنعتی و معدنی بین وزیران صنایع دو کشور و همچنین تفاهمنامه همکاری آموزشی بین وزارتخانه های خارجه ایران و عراق به امضا رسید.

روسای جمهور دو کشور در مذاکرات خود با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور اظهار داشتند: سیاست، فرهنگ، امور نظامی و امنیتی، آموزش عالی، انرژی ، بازرگانی ، مسکن و راه و ترابری از جمله زمینه های موجود برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق است.

جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه دو کشور با قدردانی از حمایت ها و کمک های دولت و ملت ایران برای پیشرفت و آبادانی عراق پس از سقوط دیکتاتوری صدام تصریح کرد: سطح روابط سیاسی ، نظامی ، امنیتی ، فرهنگی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با عراق باید تا حداکثر ممکن گسترش و افزایش یابد.

درحالی سفر طالبانی به ایران انجام شد که عادل عبدالمهدی معاون وی ، نیز در سفری کوتاه به ایران با هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران دیدار کرد.

رفسنجانی دراین دیدار گفت : ما همواره کشور دوست و برادر عراق را از کشورهای مهم جهان اسلام می دانیم که می تواند در جهان عرب و در میان کشورهای مسلمان ایفاگر نقش های بزرگی باشد.

درابتدای این دیدارعادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق با خوش آمدگویی و استقبال از سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عراق، تحکیم و تعمیق روابط دو کشور در زمینه های گوناگون را از اهداف سفرهای رسمی و کاری مسئولین دو کشور خواند و گفت : جمهوری اسلامی ایران و عراق امکانات و ظرفیت های بالقوه فراوانی در زمینه های مختلف دارند که با بالفعل کردن این امکانات آینده امیدبخشی برای دو کشور قابل پیش بینی خواهد بود.

معاون رئیس جمهور عراق همچنین با تشریح تحولات عراق و منطقه از کمک های بی دریغ ملت و دولت ایران در استقرار صلح و ثبات در عراق تقدیر و تشکر کرد.

از سوی دیگر پایگاه شباب العراق عراق امروز در خبری اختصاصی نوشت : محمود المشهدانی رئیس سابق پارلمان عراق بعداز ظهر روزگذشته وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد.

به نوشته این منبع، وی در فرودگاه مورد استقبال هیئتی از وزارت امورخارجه ایران قرار گرفت.

به نوشته این منبع خبری سفر المشهدانی به تهران غیر منتظره بود.